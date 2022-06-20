17 фото, доказывающих, что иногда обычные мелочи могут сделать жизнь проще и комфортнее

Почти все современные изобретения созданы для того, чтобы упростить жизнь человека. Однако некоторые люди идут дальше и стараются продумать даже, казалось бы, совсем незначительные мелочи, чтобы сделать чью-то жизнь еще проще и комфортнее.

Нам в ADME стало так тепло на душе от того, что кто-то максимально позаботился о других людях и исключил даже незначительные неудобства из их повседневных занятий.

«Всегда думал, что это для офисных гонок. Но на самом деле эту штуку используют как вешалку»

«Моя жена подарила трость госпиталю, в котором она работает, для пациентов, проходящих сканирование на аппарате МРТ»

«В комнату с аппаратом нельзя проносить металлические вещи, поэтому трость деревянная».

Вот как отпугивают чаек от мест общественного питания, чтобы люди спокойно поели. Эти пернатые хищники обучены отгонять надоедливых птиц

В супермаркете позаботились о питомцах клиентов и поставили коробку с бесплатными овощами

Этот карандаш, похоже, создан для тех, кто совсем зашел в тупик на экзамене. Он работает по принципу подбрасывания монетки

«На нашей вафельнице есть кнопка, которой всегда не хватало: „Еще чуть-чуть“»

«Повторный запуск». «Еще чуть-чуть».

На носках есть специальные подушечки, чтобы они не сползали со стопы

«В моей школе собака-терапевт носит носочки, чтобы никого не раздражать скрежетом когтей по полу»

Упаковка от палочек для суши складывается в форме горы, и на нее можно положить палочки во время перерыва

Ресторан повесил у себя бинокли, чтобы посетители смогли разглядеть меню, пока стоят в длинной очереди

В супермаркете есть ящик с бесплатными фруктами для детей, чтобы они могли перекусить, пока родители делают покупки

«Предупреждающая бирка на моем телескопе»

«Влюбился в эту мордочку с первого взгляда и уже не мог уйти без нее. Карманчик предназначен для использованных чайных пакетиков. Или для того, чтобы класть туда печеньку»

В этом магазине есть специальный ряд, где вы можете встретиться с супругом или супругой, если вы друг друга упустили из виду, пока ходили по магазинам

«Супруг-потеряшка».

Специальная ручка в общественном туалете. Можно открыть дверь и не использовать при этом ладонь

«От себя».

Некоторые люди используют бутылки с водой вместо гантелей. А с этими бутылками проделывать такой трюк будет куда проще

«Детская доска для рисования пришла вместе с маленькой отверточкой для батарейного отсека»