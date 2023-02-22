17 случаев, когда людям удалось запечатлеть на фото нечто феноменальное

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Когда начинает казаться, что жизнь стала слишком скучной, отправляйтесь на природу, ведь там так много интересного, что можно снять на камеру. Даже термиты могут удивить вас своими литературными пристрастиями.

1. У этого сфинкса редкая генетическая мутация, из-за которой он выглядит как культурист

2. Эту медузу волосистую цианею выбросило на берег в штате Мэн, США. Самая большая особь такой медузы имеет колокол шириной в 210 см и щупальца длиной 36,6 м

3. Гриб, который похож на руку восставшего мертвеца

4. «У меня на каждой ноге по 6 пальцев»

5. «Пчелы решили построить улей прямо между моим окном и жалюзи»

6. Анонихия — это частичное или полное отсутствие ногтей на пальцах рук или ног

7. «Тыквы моего брата застряли где-то посередине между гниением и глубокой заморозкой»

8. «Внутри этого апельсина уже начал расти второй, когда я сорвал его с дерева»

9. «Я воткнул сосульки в снег на столе у меня на террасе, и вот как восход подсветил их»

10. Фонарь оказался прямо внутри ствола дерева

11. «Мои волосы покрылись инеем в считаные минуты при температуре —38 °C»

12. След, который оставил песчаный еж во время отлива

13. Вот как термиты съели книгу «Убить пересмешника»

14. «Эта сосулька выросла из паутины прямо у меня за окном»

15. Грибы выросли почти идеальным кругом

16. Этот виноград растет одной гигантской гроздью