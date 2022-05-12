17 вещей, которые выглядят странно или даже нелепо, но сделаны с изумительным мастерством

Человеческая фантазия поистине безгранична, а особенно фантазия творческих людей с золотыми руками. И иногда у них в голове рождаются какие-то немыслимые идеи, которые они тем не менее мастерски воплощают в жизнь. Тогда и появляются на свет дверные ручки в виде человеческой руки или сумки, которые выглядят как старинные часы.

Мы в ADME даже не представляем, что творится в голове у авторов шедевров из этой подборки. Ведь придумать такое могут только гении и мастера своего дела.

То, что не каждый день увидишь

«Cделал клавиатуру для своего планшета»

Присаживайтесь поудобнее

Дверная ручка

Эта машина покрыта монетами

Кто-то покрывает машину монетами, а кто-то вяжет для нее одежду

Терка + лампочка = настольная лампа

Наверное, проще было бы просто надеть сетку для волос

«Сделала рамку для зеркала из старых игрушек»

«Наткнулся на такие сумки на уличной ярмарке»

«Думаю, что было бы удобнее ходить просто босиком. Ведь на пальце будет натирать»

Можно положить пульт от телевизора в один из карманов и больше никогда его не терять

«„Золотистый ретрибер“. Жалею, что не купил этот портрет»

«Сегодня видел вот такую сафари-машину»

С подогоревом, видимо

«Такую игрушку мой друг принес сегодня в школу»

Немного жаль машину, хотя в итоге получилось круто