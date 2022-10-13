18 смельчаков, которые готовы экспериментировать с внешностью, даже когда за плечами много прожитых лет

Зачастую кажется, что лишь молодость — время экспериментов с внешностью. Но на самом деле никогда не поздно менять имидж. Что и доказывают пользователи сети, которые не боятся перемен и выглядят так, как им хочется, в любом возрасте.

«Я проколол бровь. До этого еще в 40 лет сделал пирсинг в ухе, а в 52 года — в носу»

«Мой бывший парень не разрешал мне красить волосы. Угадайте, кого теперь ни капельки не волнует, что о ее волосах думают мужчины»

«Только что проколола перегородку в носу, а мне, на минуточку, 46»

«Мне 38, и у меня никогда не было такого сказочного цвета»

«Мне 46 лет, а мужу 48, и мы до сих пор ходим в клубы для готов»

«Самые длинные волосы за всю мою жизнь. Меня отговаривали, мол, буду выглядеть как женщина. И что уже слишком стар. Мне почти 40, и я люблю свою гриву»

«Сейчас мне 45, и только 5 лет назад я начала пользоваться косметикой. Чувствую, что я наконец-то поняла, как наносить макияж»

«Мне 53 года, и разве я слишком стара, чтобы выглядеть так?»

«Сделала пирсинг в носу в 48 — почему бы и нет?»

«В этом году мне исполнится 52. И мне нравится моя седина»

«Еще один красочный образ в мои 48 лет»

«Сделала своей классной бабуле фиолетовые блики на ее седых волосах, и нам очень нравится»

«Мне 47, и я думаю о том, не проколоть ли мне еще ухо»

«Пожалуй, мой любимый образ, который я когда-либо создавала себе»

«Моей мамуле только что исполнилось 58 лет, и она наконец-то начала краситься. У нее глубоко посаженные глаза, поэтому было проблемой найти подходящие тени»

«Никогда не поздно для чего угодно! Мне 46, и у меня так много пирсинга»

«Что скажете насчет такой стрижки для 60-летнего?»

«Развлечение после 45 лет — красить волосы оттеночным шампунем цвета фуксии»