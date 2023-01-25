18 человек, которые подарили себе свободу делать все, что только захочется

Иногда очень хочется позволить себе делать то, что хочется, невзирая на общественные правила и нормы поведения. Так часто делают дети, но порой и взрослые желают немного побунтовать и съесть именно вот такое мороженое или «припарковать» свою лошадь там, где оставляют только машины. Бывает, что такие поступки переходят в откровенную наглость, но не все готовы задумываться о правильности своего поведения.

«Мы ужинали в заведении, и мой спутник попросил особенный „салат“. Вот такой. Только тертый сыр и соус»

«Картина сочетает 2 мои страсти: „Звездные войны“ и классическое искусство»

Когда просто хочется потаскать коробки с бумагой

Таскал я как-то раз офисную бумагу на 4-й этаж по лестнице. Больше полусотни коробок. Во второй заход я уже вымотался и брал поменьше — по 2 коробки. Поначалу схватил 3 и приустал на 3-м этаже. Видя это, одна девушка (секретарь) решила мне помочь, но я отказался. Девушка взяла 4 коробки бумаги и понесла! Я пытался догнать ее и отговорить, а она лишь молча улыбалась через плечо. Так она и таскала по 4 штуки. А я уже по одной... Оказалось, что девушка занимается пауэрлифтингом. © RyshatRigger / Pikabu

«Сегодня жена упаковала мне обед в ланч-бокс из моего детства»

«У жены есть одеяло с принтом тортильи, поэтому я взял „сырное“ одеяло, чтобы мы могли сделать из них „кесадилью“»

Какая безответственность!

Жена после того, как обнаружила, что запасы конфет подъедены: «Дети, хватит брать у меня конфеты! Они ведь не просто так лежат, ими я награждаю детей (жена работает логопедом. — Прим. авт.), с которыми занимаюсь. Вы вообще хоть понимаете, что едите методические пособия?» © KotM / Pikabu

«Сосед купил праздничный торт для своей жены. Спросил продавщицу, может ли она написать на нем имя жены. Та ответила: „Да, но я не мастер в украшении тортов“. Что ж, она не шутила»

«С днем рождения, Синди».

«Жена считает мой метод перемешивания арахисового масла смешным, но эй, он работает»

Мало ли, чем они там занимаются

Живу в доме с хорошей слышимостью. Соседи сверху в целом не очень шумные, но меня мучает вопрос, что они такое творят в квартире, чтобы ее требовалось 5 раз в день пылесосить. Первый сеанс не позже 8:30 утра, последний — в районе 11 вечера. По выходным дают себе передышку: пылесосят 3 раза, а не 5. Заметила такую периодичность год назад, когда сломала ногу и сидела дома безвылазно. Разгадать загадку не могу до сих пор. © Подслушано / Ideer

«Как мой 4-летний ребенок съел сегодня пиццу за обедом»

В этом заведении почему-то заказы принимает ребенок

Наглость — она такая

На наш этаж заехали новые соседи. Когда открыла дверь соседке, ее ребенок (около 8 лет) моментально проскочил внутрь. Соседка улыбнулась и объяснила, что ему нужно в туалет, а муж с ключами внизу, ребенок не в силах терпеть. В этот момент в санузле (он совмещен с ванной) был мой муж. Ребенок безуспешно дергал ручку, пока я не попросила уйти, объяснив, что там занято. Соседка со всей серьезностью попросила освободить ванную «по-соседски». Я окончательно растерялась, но тут муж рявкнул, и они ушли. Теперь не здороваются. © Подслушано / Ideer

Кто-то «припарковал» свою лошадь именно тут

«Сегодня утром хотела на завтрак мини-кексы и вот что обнаружила. Парень съел верхнюю часть и оставил для меня это...»

Когда решили загладить вину, но опять не вовремя

Мои соседи в целом нормальные, но, кажется, не очень умные. Недавно они решили поздно вечером заказать доставку еды и опечатались в адресе. В итоге курьер в 11 вечера вместо их двери позвонил в мою, разбудил и меня, и, что самое неприятное, маленького ребенка, которого я до этого целый час укладывала. Высказала соседям, что очень недовольна ситуацией. На следующий день они решили, что реально неудобно получилось и им стыдно. Пришли извиняться с пирогом и в те же 11 вечера позвонили в дверной звонок. © Подслушано / Ideer

«Как моя жена нарезает и оставляет бананы»

«Вообще-то у нас в морозилке есть целая коробка ванильного мороженого»

Когда ребенок очень ответственный

Везу сына в садик, слегка опаздываем на завтрак. Но я не нервничаю, в принципе, пофиг, ел дома. Еду спокойно, не нарушаю. Останавливает гаишник, подходит к машине, заглядывает: «Лейтенант такой-то, ваши документы, пожалуйста». И тут мой 4-летний сын выдает с возмущенной интонацией: «В чем плаблема, литинант, я на завтлак апаздываю». Я в шоке, лейтенант ржет, забывает про документы, извиняется перед сыном и отпускает. Я понятия не имею, с чего вдруг у моего прорвался такой гонор, если в подобном тоне мы с представителями закона не говорим, да и сам он скромняга тот еще. © lukovoe.gore / Pikabu