18 человек, которые в быту принимают такие решения, что окружающим остается только сделать фото и почесать затылок

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Некоторые люди нестандартно мыслят даже при решении бытовых вопросов, где креативность будто и вовсе не нужна. И вытворяют такое, что другим и в голову бы не пришло. И правда, ну не всем же использовать посудомойку по ее прямому назначению, а бутерброды делать только из традиционного хлеба с колбасой.

«Вот так мы готовили хот-доги: в стакане с помощью фена грели сосиски на полу гостиничного номера»

«У нас нет елки, поэтому вместо нее мы использовали картонного Дэнни Де Вито»

«Моя жена не смогла открыть пакет, когда покупала картошку. И вот как она выкрутилась»

«Мама включила видео с камином на телевизоре в гостиной, который находится прямо над ее настоящим камином»

«Мама моет посуду руками, потому что посудомоечная машина используется вот для этого»

«Сестра решила, что это отличный способ помешать коту угробить рождественскую елку»

«Вот такой любимый бутерброд у моей мамы»

«Моя невестка весь прошлый год вязала рождественскую елку»

Это просто безумие какое-то! Но твоя невестка — волшебница! © iSmileBunnyBoss / Reddit

«Представьте себе яблочный пирог, но вместо яблок — апельсины. Моя семья этого не оценила»

«У меня не было лопаты, поэтому пришлось импровизировать»

«На Рождество мне подарили принтер этикеток. Наверное, я слегка переборщил»

«У моей сестры маленький ребенок, и елку они украсили в соответствии с обстоятельствами»

«Муж моей сестры решил устроить праздник и запечь печенье с корицей в пицце»

«Вот что происходит, когда у родителя и 15-летнего подростка есть свои собственные принтеры этикеток»

«Не нажимать».

«Или что? Это мой дом».

С Рождеством

Это все равно что оставить пятак на чай. Ты вроде как и не забыл, но в целом тебе наплевать. © Tribblehappy / Reddit

«Принесла домой продукты из магазина. Попросила своего мужа, которому почти 30 лет, разложить их. Вот что я увидела, когда открыла холодильник»

«Сосед по комнате не разрешает мне содрать пленку с холодильника»

А ты каждый день по чуть-чуть отрывай, чтобы казалось, что она сама отваливается. © Glittering_Airport95 / Reddit

Он именно поэтому так и выглядит. © PickleDReddit235 / Reddit

«У моего друга дома в туалете всегда наготове есть запасное сиденье для унитаза. Интересно, это он так часто, значит, его меняет?»