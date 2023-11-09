18 смелых невест, которые забили на все правила и выбрали свадебные платья по своему вкусу

Свадебный наряд ассоциируется у нас либо с пышным платьем принцессы, либо с облегающим и элегантным костюмом, как с ковровой дорожки. Но все эти наряды должны быть непременно белого цвета. Вот несколько невест, которые решились на яркие расцветки и смелые детали. И вышло просто отлично!

«Собирала детали несколько месяцев, а шила еще три недели. Причудливый максимализм — мое жизненное кредо»

«Мама вела меня к алтарю».

«Сама разработала дизайн. На кедах вышила узоры, повторяющие другие элементы декора»

«Вышла замуж в красном наряде своей мечты»

«Я сказала этому платью „да“»

«Свадьба в сказочном стиле»

«Мое неклассическое платье»

«Три месяца назад выбрала наряд на свадьбу. Хотелось неклассический белый цвет. Все были просто в восторге»

«Праздновали в пятницу 13-ого. Надела черное»

«За неделю до свадьбы поняла, что хочу другое платье и купила его. В итоге выглядела вот так. Поэтому если сомневаетесь, доверьтесь интуиции»

«Надела этот наряд на первую годовщину»

«Подружка невесты сшила мне платье. Все получилось так, как я мечтала, и даже круче»

«Сыграли свадьбу в стиле Гарри Поттера. Самый запоминающийся момент — танец с сыном»

Никогда не видел, чтобы цвет Слизерина так сильно кому-то шел. © Busy_cup1031 / Reddit

«Связала наряд за 121 час. Праздновали зимой, поэтому хорошо, что успела доделать рукава»

«Сказала в нем „да“, а еще много плакала»

«Сшила сама. Очень обидно, что потратила кучу времени, чтобы сшить пояс, и попросту забыла его надеть»

«Пришел домой и застал жену в свадебном платье. Мы, кстати, 8 лет женаты»

«Купила на распродаже зеленое платье. Изначально, оно было на 6 размеров больше, но у мамы золотые руки»

«Нашла платье, идеально сочетающееся с моими татушками»