18 смелых невест, которые забили на все правила и выбрали свадебные платья по своему вкусу
Свадебный наряд ассоциируется у нас либо с пышным платьем принцессы, либо с облегающим и элегантным костюмом, как с ковровой дорожки. Но все эти наряды должны быть непременно белого цвета. Вот несколько невест, которые решились на яркие расцветки и смелые детали. И вышло просто отлично!
«Собирала детали несколько месяцев, а шила еще три недели. Причудливый максимализм — мое жизненное кредо»
«Мама вела меня к алтарю».
«Сама разработала дизайн. На кедах вышила узоры, повторяющие другие элементы декора»
«Вышла замуж в красном наряде своей мечты»
«Я сказала этому платью „да“»
«Свадьба в сказочном стиле»
«Мое неклассическое платье»
«Три месяца назад выбрала наряд на свадьбу. Хотелось неклассический белый цвет. Все были просто в восторге»
«Праздновали в пятницу 13-ого. Надела черное»
«За неделю до свадьбы поняла, что хочу другое платье и купила его. В итоге выглядела вот так. Поэтому если сомневаетесь, доверьтесь интуиции»
«Надела этот наряд на первую годовщину»
«Подружка невесты сшила мне платье. Все получилось так, как я мечтала, и даже круче»
«Сыграли свадьбу в стиле Гарри Поттера. Самый запоминающийся момент — танец с сыном»
- Никогда не видел, чтобы цвет Слизерина так сильно кому-то шел. © Busy_cup1031 / Reddit
«Связала наряд за 121 час. Праздновали зимой, поэтому хорошо, что успела доделать рукава»
«Сказала в нем „да“, а еще много плакала»
«Сшила сама. Очень обидно, что потратила кучу времени, чтобы сшить пояс, и попросту забыла его надеть»
«Пришел домой и застал жену в свадебном платье. Мы, кстати, 8 лет женаты»
«Купила на распродаже зеленое платье. Изначально, оно было на 6 размеров больше, но у мамы золотые руки»
«Нашла платье, идеально сочетающееся с моими татушками»
Вот еще несколько невест, которые решились на необычные платья и не прогадали.
Фото на превью Academic_Art5399 / Reddit
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