18 доказательств того, что любовные отношения на работе по накалу ничем не уступают «Санта-Барбаре»

Завязывать отношения на рабочем месте зачастую довольно рискованная затея. Ведь вроде как не стоит смешивать личное с профессиональным. А с другой стороны, мы так много времени проводим на работе, что любовным историям там самое место. Некоторые служебные романы по накалу страстей и сюжету получаются похлеще, чем в латиноамериканских сериалах.