18 доказательств того, что любовные отношения на работе по накалу ничем не уступают «Санта-Барбаре»
Завязывать отношения на рабочем месте зачастую довольно рискованная затея. Ведь вроде как не стоит смешивать личное с профессиональным. А с другой стороны, мы так много времени проводим на работе, что любовным историям там самое место. Некоторые служебные романы по накалу страстей и сюжету получаются похлеще, чем в латиноамериканских сериалах.
Мы в ADME с живым интересом читали рассказы людей о том, какие романтические перипетии с ними приключились на рабочем месте.
- У меня служебный роман, о котором на работе никто не знает. Однажды начальник спалил, как я поцеловала на прощание своего «того самого» коллегу. На следующий день босс вызвал меня и начал задавать вопросы. Лучшей отмазки, чем «Николай Сергеевич, это просто офисный этикет», я не нашла. Теперь каждое утро и вечер я делаю обход, чтобы каждого коллегу и начальника поцеловать в щечку «по этикету». Спасибо, что вас всего 10. © Подслушано / Ideer
- Была у нас на работе девушка лет 27: полноватая, хвостик, волосики жиденькие, одевалась в балахоны. Влюбилась в сотрудника — красавчика нереального. Узнали мы об этом на корпоративе: она сказала тост, мол, спасибо, что такое испытала, чудо, всю мою жизнь изменил. А после этого ни намека, ни звонков — вообще на красавчика внимания не обращала. © Подслушано / Ideer
- Флиртовал с одной коллегой. Потом решился, сделала ход — и вот мы встречаемся. Только, к сожалению, очень быстро все пошло под откос. Она оказалась тем еще параноиком. Один раз мой коллега сделал совершенно не относящийся к делу комментарий в ее присутствии, а она восприняла это так, словно я всем о нас рассказываю. А я-то никому не говорил! Тут же в этот день я получаю гневное электронное письмо от нее. Она заблокировала меня в рабочем чате. И это при том, что даже не удосужилась спросить меня, трепался я о нас или нет. К счастью для меня, через 2 недели она переезжает. © P*****Chicken / Reddit
- У меня сломался ноутбук. Попросил знакомую заполнить мое резюме. Назначили собеседование в кафе ТЦ. Прихожу, меня за столиком встречает красивая девушка и лучезарно мне улыбается. Разговор сразу отлично пошел, я бы даже сказал, это больше напоминало какое-то мини-свидание: мы смеялись, шутили, и между делом проходило собеседование. Собеседование подошло к концу, и она мне говорит: «Скажу тебе честно, твое резюме по навыкам немногим отличается от других кандидатов, но позвала я именно тебя, потому что в графе „о себе“ у тебя было написано: „Я очень хороший, вы сойдете от меня с ума“. Я просто хотела посмотреть, кто там такой хороший».
Оказалось, что знакомая, когда я попросил ее отправить мою анкету, дописала эти слова — решила прикольнуться надо мной. Собеседование я прошел, на работу меня взяли, классно отработал там какое-то время и какое-то время встречался с HR. © KpuBou.**** / Pikabu
- Но своем опыте убедилась, что служебный роман — это отстой. Хотя я не работаю в том же офисе, что и мой бывший, но обе наши конторы находятся в одном здании. И теперь после расставания я постоянно натыкаюсь на него и приходится притворяться, что мне все равно. Каждый раз, когда так случается, я прямо сожалею о том, что вообще связалась с ним. © jkb83 / Reddit
- Коллеги — очень забавные люди. Меня один раз подвез после работы начальник — он был на машине и ехал в ту же сторону. Все теперь уверены, что у нас служебный роман. А о том, что мы с коллегой вместе ходим на обед и подолгу задерживаемся вовсе не потому, что в столовой очередь, за год никто даже не догадался. © Подслушано / Ideer
- В итоге я вышла замуж за человека, с которым работаю. Но начиналось все отнюдь не с конфетно-букетного периода. Сначала мы немного повстречались, а потом я его бросила. И видеть друг друга в офисе было супернеловко, потому что, хотя мы и работали в разных отделах (и в разные смены), нам все равно приходилось каждый день ходить в одно и то же место и иногда видеться. Это отстой. Но когда мы решили попробовать заново, все вдруг стало хорошо. © Unknown author / Reddit
- До сих пор помню первую фразу, которую сказал своей будущей супруге при знакомстве. Я тогда работал в фотостудии и она устроилась к нам администратором. Была большая текучка кадров, админы менялись почти каждый месяц. Поэтому наш первый разговор я начал с фразы: «Ты к нам надолго?» С тех пор мы уже 10 лет вместе. Оказалось — надолго. © Alexograf / Pikabu
- Мама познакомилась с моим отчимом, когда он был ее руководителем. Почти 30 лет спустя они все еще ведут себя как воркующие голубки. Отец тоже познакомился с моей мачехой на работе, только вот их брак стал эпической катастрофой. Вот и думайте теперь, как относиться к служебным романам. © Ethan Hein / Quora
- Влюбился в коллегу. Посылали друг другу воздушные поцелуи и милые жесты втайне от всех. Все шло хорошо, мы даже рассказали родителям друг о друге. Мои родители одобрили, ее — нет. Я уехал в командировку, приезжаю — она не отвечает на мои звонки. Наконец через месяц она вернулась на работу. Изменилась, для нее я стал как страшный враг. Когда я подошел к ней, она тут же сообщила в отдел кадров: якобы я ее преследую. Причину я узнал позже. Оказывается, она отправила одному из наших общих друзей сообщение о своей помолвке. Не со мной. Не понимаю, как ее родителям удалось вложить в нее столько ненависти ко мне. © Unknown author / Quora
- Влюбилась в начальника. Теперь, когда сослуживцы обсуждают начальство, меня трясет от негодования. Сегодня на одном из таких обсуждений разрыдалась. Скоро спалюсь. © Подслушано / Ideer
- Было лет 7 назад. Один коллега проявлял знаки внимания другой сотруднице: цветы, подарки. Влюбился, короче. Она красавица, вся из себя, мягко отшивала его. В это время другой сотруднице (попроще, чем первая, без запросов, но тоже хорошей) этот самый парень ну очень нравился. Она, в свою очередь, проявляла знаки внимания ему, а он ее даже не замечал. Я ему говорю: «Смотри, какая девчонка», а он: «Чтобы я с ней? Да никогда!» Недавно встретил его. Женился на второй, трое детей. © Подслушано / Ideer
- Однажды замутила со своим боссом. А потом мне потребовалось 2 года, чтобы убедить коллег, что я получила повышение не из-за этого и начальник вообще не имел права голоса в этом вопросе. © D-Evolve / Reddit
- Совсем недавно моя клиентка не получила повышения, которого ждала последние 3 года, потому что ее бывший парень, старший менеджер, затаил на нее обиду и использовал свое влияние, чтобы она не получила заветную должность. Теперь она подумывает о том, чтобы вообще искать другую работу. © Sara Rosseel / Quora
- Влюбилась в коллегу. Отношения начали развиваться, пока он не узнал, что мой знак зодиака совпадает со знаком зодиака его бывшей жены. Тут ему стало казаться, что так бы сказала/сделала его бывшая, мы очень с ней похожи. Остыл, сократил общение. Сначала подумала, что он просто хотел от меня отделаться. Но, проверив, поняла, что мы действительно с ней похожи. © Подслушано / Ideer
- Он был моим боссом 7 лет назад. Стал моим мужем 5 лет назад. Нас обоих уволили, как только о наших отношениях стало известно, но это того стоило. © NekoLaw / Reddit
- Когда мне было чуть за 20, я пробовал свои силы в свиданиях с коллегами. Первая девушка решила, что наши отношения развиваются слишком медленно, поэтому бросила меня и оклеветала перед честным народом. Моя вторая попытка тоже не увенчалась успехом, но как раз по совершенно противоположной причине: та девушка почувствовала, что я слишком тороплюсь, и всем говорила, что я напористый. Моя третья и последняя попытка была предпринята с женщиной на 10 лет старше меня. Какое-то время все шло достаточно хорошо. Она хвасталась мной перед нашими коллегами. Но в конце концов между нами все испортилось после того, как она изменила мне довольно-таки публично, потом решила, что ей нужно как-то сохранить лицо, и оклеветала меня всеми возможными способами. © J Robert Post / Quora
- Люблю коллегу уже 4 года, но молчу. Дружим, подшучиваем иногда друг над другом. Он жил с женщиной. Недавно расстался со страшным скандалом, пришел ко мне жаловаться. И я вдруг брякнула: «Вот женился бы на мне — уже третьего бы родили». Замолчали оба, он срывается с места и убегает. «Ну все, — думаю, — напугала так, что след простыл». А он возвращается с букетом и кольцом! Сегодня заявление подали. Не бойтесь своих желаний и любите. © Подслушано / Ideer
А вам или вашим знакомым доводилось влюбляться на рабочем месте? Чем все закончилось?
AdMe/Народное творчество/18 доказательств того, что любовные отношения на работе по накалу ничем не уступают «Санта-Барбаре»
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