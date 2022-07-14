18 человек, которых застали в крайне щекотливый момент

Выходки некоторых людей объяснить невозможно, остается только лишь понять и простить. Ну вот как реагировать на чудаков, которые спят на рабочем месте у всех на виду или тащат в кабинет к боссу чудные фотки. Предупреждаем: в процессе чтения этой статьи вам будет сложно сохранять покерфейс.

Мы в ADME не смогли пройти мимо фото пользователей, на которых они запечатлели людей в довольно неоднозначные моменты.

«Мой младший брат женился в прошлые выходные. Я остался единственным неженатым. Кажется, фотограф смог запечатлеть это неловкое чувство»

«Делал фото единственного парня, который пришел в театр, и забыл, что у меня вспышка включена»

«Мои маленькие двоюродные братья хотели знать, почему в художественном музее висит картина их дяди»

Кажется, у этого парня сразу две проблемы: солнце светит в затылок да еще и замерзли руки

Кто-нибудь срочно должен освободить эту утку

«Мы с коллегой делаем необъяснимые фотографии и проносим их в кабинет нашего босса. Вот моя любимая»

«А зачем вообще тогда штаны надевать?»

«Кажется, этому парню платят за то, чтобы он просто вздремнул. Интересно, что он делает по ночам»

Вот это я понимаю, что значит «работай умнее, а не усерднее». © Veguillakilla / Reddit

«Кажется, бедняга совершенно не в курсе, как нужно чинить колесо»

«Только что получили семейные фото от нашего фотографа»

«Ну что же, кажется, мне пора садиться на диету»

Тот момент, когда у тебя буквально из-под носа увели добычу

«Ну, он хотя бы попытался»

Надеемся, остаток его дня прошел лучше

С ним вечно такое происходит: просто застревает в самых дурацких местах

Он вот-вот почувствует леденящий душу сюрприз

«Моя фотка из детства: я заснул от обжорства после того, как съел бутерброд с арахисовым маслом и медом и немного чипсов»

Люди просто спасаются от жары, как могут