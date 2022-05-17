18 историй о наглецах, столкнувшись с которыми люди подумали: «Ну и экспонат!»

Сталкиваться с невоспитанными и грубыми людьми крайне неприятно, зато истории об этих встречах получаются просто огненные. Взять хотя бы даму, которая каждый раз требовала вернуть деньги за уже съеденную пиццу, или парня, перепутавшего супермаркет с пляжной вечеринкой.

Мы в ADME люди снисходительные, но даже нас иногда поражает безграничная уверенность некоторых индивидуумов в том, что весь мир создан для них лично. Вот вам подборка историй о таких чудиках.

Одолжила знакомому деньги. Ждала-ждала, когда отдаст, он все не отдает. Позвонила уточнить, когда вернет долг, и услышала очень неожиданный ответ: «А тебе зачем эти деньги?» © Lupkina / Pikabu

Я готовила плов для гостей. Одна из дам старшего поколения завалилась в кухню и, стоило мне выйти, начала энергично перемешивать плов (чего делать нельзя)! В общем, «спасибо» ей, пришлось угощать всех рисовой кашей. А она еще и умничать взялась, мол, зачем я вообще задумала плов готовить, если не умею. © Тревожное Пирожное / ADME

Зашел в супермаркет и увидел, что кто-то решил забабахать себе миску хлопьев с молоком, не доходя до кассы. © gameofthrones_addict / Reddit

Веду прием в частной клинике. Клиенты приехали на час раньше назначенного времени, ушли погулять в парке. Заходят в кабинет вовремя и недовольные, что долго ждали, замерзли, да «и вообще». Логика. © desperanta / Pikabu

Лето. Захожу в супермаркет, и тут ко входу подходит парень с голым торсом. Охранник отказался пускать его без одежды, и тогда этот парень взял на кассе пакет, проделал в нем дырку и продел через голову. Затем просунул руки в ручки пакета и в таком виде пошел делать покупки. © David Biles / Quora

Подруга работает консультантом в парфюмерно-косметическом магазине. По утрам к ним постоянно приходит женщина. Брызгается тестером элитных духов, красит губы и ресницы пробниками со стендов. Каждый раз девочкам-консультантам рассказывает сказки о том, что в магазине просто подбирает себе подходящий парфюм и косметику, а закупается всем якобы в Париже! © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer У мужа его родственник занял денег. А потом выяснилось, что у него принцип: родственникам он долги не отдает. © redVETER / Pikabu

Году в 96-м со мной разговорилась соседка, попросила рассказать, что это за чудо — стиральная машина-автомат. Я говорю: «Приноси свои вещи, порошок, посмотришь, как стирает». Постирала, понравилось. Потом еще и еще раз... А потом она принесла мне сумку с грязным бельем и говорит: «Ну ты отсортируй, здесь на 2 загрузки, а я потом заскочу забрать, мне некогда сейчас». Она даже не поняла, почему я не согласилась. © Олеся Лукашевич

Я работал в пиццерии. Одна клиентка заказывала у нас пиццу онлайн и каждый раз требовала вернуть деньги. Причины были разными, например: «Пицца выглядит не очень». Мы возвращали, ведь клиент всегда прав. Однажды я сделал для нее лучшую пиццу, которую когда-либо видел мир. Она была просто идеальна, и мой менеджер согласился с этим. Через 5 минут после того, как наш курьер доставил заказ, звонит эта клиентка и говорит: «Я хочу вернуть свои деньги». В конце концов мы просто перестали обслуживать ее. © Anthony Davenport / Quora

Сотрудница в объяснительной указала такую причину прогула: «Утром неожиданно закончился тональный крем». Тональный крем! Она не могла выйти на работу без слоя штукатурки на лице! Думал, так только в анекдотах бывает. © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer Билетов в экономкласс не было, и я вынужден был переплатить за бизнес. Не успел устроиться, как чувствую, что меня в бок кто-то толкает. Поворачиваюсь — в проходе стоит дама с зареванным ребенком лет 6–7 (они пришли из эконома) и говорит: «Не плачь, сейчас мы дядю попросим, и он с нами поменяется местами». И смотрит на меня недовольно! Я растерялся и промямлил что-то о компенсации разницы в цене, сказав, что я уступлю, так как мне безразлично, на каком месте лететь. Мадам меня назвала жлобом, а удаляясь, пробормотала: «Как таких земля носит?» © Biggarik / Pikabu

Разрешили как-то своим знакомым неделю пожить в нашей квартире. Когда они уехали, мы не обнаружили наших вещей. Остались только плинтусы, шкафы и диван. Позвонила им, так они мне ответили, что я все сочинила. А дружили с ними 18 лет... © Наталья Орхидеева

Работаю официантом. Как-то раз я пришел в ресторан за полчаса до открытия (мы открывались в 11:30), чтобы сервировать столы и подготовить все к работе. И тут раздался громкий стук в дверь: 2 дамы требовали, чтобы я их впустил. Когда я сказал, что мы еще закрыты, они стали требовать позвать менеджера. Затем спросили, не менеджер ли я. Ответил, что нет, на что они заявили, мол, я выгляжу «слишком глупо, чтобы им быть». А потом просто уселись на террасе и стали звонить в ресторан, ругать меня и бросать трубку. Они повторяли это снова и снова. Я перестал подходить к телефону, и они начали колотить в дверь. Даже если бы я их впустил, они не смогли бы ничего заказать, ведь поваров еще не было на месте. © George Vas / Quora

Я уезжал на выходные, и мой сосед без спроса пользовался моими вещами. Вот как теперь выглядит мой кухонный нож. © Calcifers-Hearth / Reddit

Однажды я возвращалась домой и увидела, как новая соседка пытается войти в подъезд. Тыкает ключом от домофона, а дверь никак не открывается. Я подхожу, открываю, и соседка на полном серьезе меня спрашивает: «Вы свой код от двери знаете?» (Он у всех жильцов уникальный.) Я говорю: «Да». Она: «А я свой не знаю. Отдайте мне свой ключ, а сами по коду будете входить». © Подслушано / Ideer

Подслушано / Ideer После рождения ребенка был трудный период: я только из роддома, муж не работал. Моя мама помогала как могла, привозила огромные сумки с продуктами. А свекровь приезжала якобы поиграть с внучкой, но первым делом лезла в холодильник. Один раз говорит: «Ой, а почему у вас ничего вкусного нет? Ладно, вот рыба жареная, как раз в контейнере, удобно, заберу себе домой, чтобы завтра на работу не готовить обед». © CatKate / ADME

Моя свекровь позвала своих родственников, которых я до этого никогда не видела, в гости ко мне. Я в Москве, свекровь в Оренбурге, гости из Нижнего Новгорода. «Ненадолго», на 10 денечков всего. Я об этом узнала накануне вечером. Попросила мужа купить им обратный билет, чтобы они уехали не через 10 дней, а через 5. Муж купил. Гостей еле вытерпели и отправили. После этого свекровь позвонила, чтобы высказать мне свое «фэ». © Елена Голованова

Женщина в длинной очереди в аптеке попросила меня пропустить ее вперед, так как она плохо себя чувствовала. Я тоже чувствовал себя неважно, но все-таки собирался согласиться, как вдруг она заорала: «Так и знала, что ты меня не пропустишь! Сердца у тебя нет!» Я сказал: «Вы даже не дали мне ответить». Потом она просила об этом же и других людей в очереди, но все они отказались, и я слышал, как кто-то сказал ей: «У меня тоже нет сердца, извините». © Andrea Danelle / Quora