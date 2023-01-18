18 мастеров, которые хотели заняться рукоделием и теперь не знают, плакать или смеяться над результатом
Есть на свете люди, которым удается все, за что бы они ни взялись. И стихи пишут, и готовят вкусно, и носочки свяжут, если нужно. Вот только встречаются такие одаренные личности нечасто, а гораздо больше в мире тех, кто талантлив не во всем подряд, а в чем-то определенном. И когда эти люди берутся за занятия, которые им не по плечу, случается фееричный провал, иногда даже забавный. Герои нашей подборки — как раз такие.
«Я сделала это! Да, получилось смехотворно. Но я буду стараться еще»
«Вязала шапку, но в какой-то момент это вышло из-под контроля»
«Мое первое одеяло. Знаете что? Всегда следуйте инструкциям»
Когда поменяла кое-что в схеме вязки и потом забыла исправить
- Это великолепно настолько, что я просто не могу перестать смеяться. © chubbygirlreads / Reddit
«Мой папа отреставрировал античную статую. Итак, до и после»
«А вот так я в этом году вырезал тыкву»
Тот момент, когда ты понимаешь, что наделала...
Ожидание и реальность
«Решил создать картину с отпечатками лап моих собак. Особенно хорошо получилась желтая»
«Начала вязать, но все пошло наперекосяк. Решила исправить. Ошиблась, и все запуталось вконец»
«Попыталась связать цветок, но вышло не пойми что»
«Да, я из тех ужасных людей, кто выучил технику, но проигнорировал схему вязки»
Когда в процессе немного отвлекаешься, получается такое
«Бабуля потратила на это целых 2 часа. А потом присмотрелась к тому, что вышло, и поняла, что все напутала»
Маil — «почта» (англ.) (Прим. ADME).
«Вяжу свитер. И не могу смотреть на этот воротник без смеха»
Начиналось это как шарф, а превратилось в какую-то длиннющую подушку
«Успела навязать много до того момента, как поняла, что оно все скручивается»
«Я так гордилась связанными собственноручно носками! Пока не присмотрелась к ним поближе»
А какие занятия все никак не удается освоить вам?
Фото на превью madireitzell / Reddit
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