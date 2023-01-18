18 мастеров, которые хотели заняться рукоделием и теперь не знают, плакать или смеяться над результатом

Есть на свете люди, которым удается все, за что бы они ни взялись. И стихи пишут, и готовят вкусно, и носочки свяжут, если нужно. Вот только встречаются такие одаренные личности нечасто, а гораздо больше в мире тех, кто талантлив не во всем подряд, а в чем-то определенном. И когда эти люди берутся за занятия, которые им не по плечу, случается фееричный провал, иногда даже забавный. Герои нашей подборки — как раз такие.

«Я сделала это! Да, получилось смехотворно. Но я буду стараться еще»

«Вязала шапку, но в какой-то момент это вышло из-под контроля»

«Мое первое одеяло. Знаете что? Всегда следуйте инструкциям»

Когда поменяла кое-что в схеме вязки и потом забыла исправить

Это великолепно настолько, что я просто не могу перестать смеяться. © chubbygirlreads / Reddit



«Мой папа отреставрировал античную статую. Итак, до и после»

«А вот так я в этом году вырезал тыкву»

Тот момент, когда ты понимаешь, что наделала...

Ожидание и реальность

«Решил создать картину с отпечатками лап моих собак. Особенно хорошо получилась желтая»

«Начала вязать, но все пошло наперекосяк. Решила исправить. Ошиблась, и все запуталось вконец»

«Попыталась связать цветок, но вышло не пойми что»

«Да, я из тех ужасных людей, кто выучил технику, но проигнорировал схему вязки»

Когда в процессе немного отвлекаешься, получается такое

«Бабуля потратила на это целых 2 часа. А потом присмотрелась к тому, что вышло, и поняла, что все напутала»

Маil — «почта» (англ.) (Прим. ADME).

«Вяжу свитер. И не могу смотреть на этот воротник без смеха»

Начиналось это как шарф, а превратилось в какую-то длиннющую подушку

«Успела навязать много до того момента, как поняла, что оно все скручивается»

«Я так гордилась связанными собственноручно носками! Пока не присмотрелась к ним поближе»