18 мужчин, которые отпустили бороду и жалеют, что не сделали этого раньше

Часто даже мелочь во внешности может настолько изменить образ, что не нужно ни фотошопа, ни пластических операций. Иногда это стрижка, иногда — коррекция фигуры, но не стоит отодвигать на второй план и такую изюминку мужской внешности, как борода. Если ее отрастить грамотно и не забывать моделировать и ухаживать за ней, можно создать мужской образ как с обложки, и герои этой статьи — наглядное тому доказательство.

Мы в ADME верим, что счастливые обладатели шикарной бороды не зря хвастаются своими фото до и после: чтобы кто-то вдохновился их преображением, а кто-то просто полюбовался.

«Смирился с тем, что начал лысеть, и отрастил бороду»

«Как все начиналось vs сейчас»

«Это работает!»

Когда борода буквально меняет твой внешний вид

«6 месяцев отращивал»

«Борода и длинные волосы — и будто 2 разных человека!»

«Вот почему я не бреюсь»

«Иногда для классного результата нужно время»

«Раньше я был уверен, что не смогу отрастить нормальную бороду»

«Удивительно, на что способна борода!»

«4 месяца отращивания — и вот результат»

«После долгого периода неуверенности в себе из-за выпадения волос я решил все сбрить и отрастить бороду погуще. Рекомендую всем, кому хочется поверить в себя!»

«15 vs 19 лет. Вот что борода и сброс веса могут сотворить»

«Отращивать бороду — это круто!»

«12, 17 и 25 лет. Пубертатный закончился, а еще я отрастил бороду»

«В школе надо мной часто посмеивались. Отрастив бороду и набив тату, я сделал огромный вклад в свою уверенность в себе и ментальное здоровье»

«Я все еще хочу более густую бороду»

«Больше никогда не брейтесь!»