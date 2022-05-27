18 мужчин, которые отпустили бороду и жалеют, что не сделали этого раньше
Часто даже мелочь во внешности может настолько изменить образ, что не нужно ни фотошопа, ни пластических операций. Иногда это стрижка, иногда — коррекция фигуры, но не стоит отодвигать на второй план и такую изюминку мужской внешности, как борода. Если ее отрастить грамотно и не забывать моделировать и ухаживать за ней, можно создать мужской образ как с обложки, и герои этой статьи — наглядное тому доказательство.
Мы в ADME верим, что счастливые обладатели шикарной бороды не зря хвастаются своими фото до и после: чтобы кто-то вдохновился их преображением, а кто-то просто полюбовался.
«Смирился с тем, что начал лысеть, и отрастил бороду»
«Как все начиналось vs сейчас»
«Это работает!»
Когда борода буквально меняет твой внешний вид
«6 месяцев отращивал»
«Борода и длинные волосы — и будто 2 разных человека!»
«Вот почему я не бреюсь»
«Иногда для классного результата нужно время»
«Раньше я был уверен, что не смогу отрастить нормальную бороду»
«Удивительно, на что способна борода!»
«4 месяца отращивания — и вот результат»
«После долгого периода неуверенности в себе из-за выпадения волос я решил все сбрить и отрастить бороду погуще. Рекомендую всем, кому хочется поверить в себя!»
«15 vs 19 лет. Вот что борода и сброс веса могут сотворить»
«Отращивать бороду — это круто!»
«12, 17 и 25 лет. Пубертатный закончился, а еще я отрастил бороду»
«В школе надо мной часто посмеивались. Отрастив бороду и набив тату, я сделал огромный вклад в свою уверенность в себе и ментальное здоровье»
«Я все еще хочу более густую бороду»
«Больше никогда не брейтесь!»
Расскажите, какую деталь в своей внешности вы бы изменили, если бы для этого не нужно было прикладывать внушительных усилий?
Фото на превью orfi95 / Reddit
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