18 неловких свиданий, с которых хотелось сбежать сверкая пятками
Свидания — волнительное событие. Обычно к нему тщательно готовятся и парни, и девушки. Порой, прежде чем найти свою половинку, приходится выпить не одну чашку кофе. Некоторые встречи вполне сносные, а от некоторых персонажей хочется бежать без оглядки.
Мы в ADME желаем всем пользователям только хороших свиданий. А истории некоторых людей хочется распечатать и вставить в рамочку.
- Когда парни приходят на свидание с мамами, это еще хоть как-то понятно. Один раз пошла гулять с одногруппником. Бродим по городу, через какое-то время замечаю подозрительную толпу людей, которая как будто бы следует за нами. Сказала об этом парню, а он так спокойно: «Да, это мои родные захотели на тебя посмотреть». Человек 5, включая детей, на первом свидании.
- Одно свидание до сих пор сбивает меня с толку. Мы пошли в ресторан. Он хамил официантке, и насторожиться нужно было уже тогда. Потом оказалось, что его друг когда-то работал на моего отца, пока папа его не уволил. Парень попросту вылил на меня все недовольство по этому поводу. При этом он сидел и расхваливал себя на все лады. А когда я, чтобы смягчить его грубость, оставила официантке большие чаевые, он просто вышел из себя и обозвал меня наивной девушкой, которая пересмотрела фильмов. После ужина хотел меня еще куда-то отвезти, но я пошла домой. © Mara Stock / Quora
- Как-то раз спас я милую собачку. Она еще болела, не хотела оставаться одна, поэтому я таскал ее за собой повсюду. Однажды пошел на свидание. Девушка уселась в машину, я объяснил ей про собаку, добавив, что она просто будет спокойно спать под столиком все время. В ответ она заявила, что не пойдет на свидание с парнем, который привел собаку. «Либо я уйду, либо ты уберешь ее», — заявила она. © Judd Melman / Quora
- Позвал меня один молодой человек на свидание. Спросил, куда бы я хотела пойти. Предложила сходить на театральную постановку. Там играли мои друзья, и я давно хотела посмотреть. Договорились, что сначала поужинаем. Парень сильно опоздал, на ужин уже не успевали. Время тикает, шоу вот-вот начнется. В итоге я уже собралась уходить, запираю дверь и вдруг вижу — идет. Да не один, а почему-то с другой девушкой. Он нас познакомил, сказал, что пойдем в театр все вместе. © Wendi Tibbets / Quora
- Познакомились через приложение. Ей было лет 30. На фотках она была суперпривлекательной девушкой. Просто мечта: степень в области ядерной физики, да и музыка ей нравилась такая же, как и мне. В общем, джекпот. Решили встретиться за кофе. В реальности она оказалась такой же крутой, как на фотках. Но только одно «но». Когда я спросил, где она работает, она ответила, что домохозяйка и мама 4 детей. Даже не знал, что сказать. Об этом она в анкете не упомянула. © Allen Lobo / Quora
- Мое странное свидание — когда парень за 20 минут общения ответил на 3 телефонных звонка и отправил 4 СМС. Затем он наклонился и прикоснулся к моей голой коже там, где заканчивается штанина. «Просто смотрю, побрила ли ты ноги», — заявил он. © Janese Boots / Quora
- Пригласил как-то на свидание знакомую друга. Пришли мы в ресторан, заходим, и тут она говорит странную фразу: «Мы еще рано, наверное». Хм. Минут через 15 спросила, когда придут остальные. Я вытащил телефон, пролистал нашу переписку, показал ей, что это вообще-то свидание и мы будем вдвоем. Оказалось, она думала, я шучу, и ожидала увидеть моего друга. Объяснил ей, что никто не придет, и отвез домой. Было неловко. © hmfiddlesworth / Reddit
- Еще в колледже согласилась на свидание с одним парнем. Он предупредил, чтобы я хорошенько накрасилась перед встречей. И все потому, что отец его науськал: если девушка идет на свидание, она должна быть накрашена и выглядеть идеально. Люди, мне было 19 лет! Я в принципе не нуждалась в косметике. © Jeanie Straub / Quora
- Была как-то на свидании. Он постоянно рассказывал о своей работе, вспоминал бывшую, а потом увидел 2 лебедей и сказал что-то вроде: «Ты в курсе, что они выбирают пару на всю жизнь? Ну не дурачки ли?» Потом подошел ближе к пруду, и вдруг с его ноги слетел тапок и упал к лебедям. Я наблюдала часовую комедию, как парень пытался палкой выловить тапок, а лебедь его защищал. В итоге ничего не вышло, парень попрыгал домой на одной ноге. Больше мы с ним не виделись. © Палата № 6 / VK
- Это было мое лучшее свидание. Парень не смог заплатить за кофе и сказал: «Лезь в окно, я отвлеку официанта, они за тобой не побегут!» Конечно, я сама все оплатила и ушла. Парень еще пару месяцев писал мне и искренне не понимал, почему я ушла, не попрощавшись, и больше не отвечаю ему. © Подслушано / Ideer
- Как-то раз познакомилась с парнем. Он пригласил меня на наше первое свидание поехать погулять в Петергоф к фонтанам. Я как следует подготовилась: платье, укладка, макияж, каблуки. Мы приехали туда, но почему-то не к входу с кассами, а к забору, через который молодой человек любезно предложил перелезть, чтобы пройти к фонтанам. Кажется, что фигня, молодежная романтика. Вот только мне 29 лет, а «парню» — 34 года. © Подслушано / Ideer
- Познакомились через приложение. Тогда мне показалось, что между нами пробежала искра. Договорились о свидании. Девушка оказалась красивой, но почему-то сильно нервничала. Сидели мы, сидели, потом она ушла в туалет, а мне пришла СМС от ее мужа. Оказалось, он сидел на парковке и наблюдал за нами через окно. © DjangofettBR549 / Reddit
- Мы ходили в городской аквариум. Мой спутник подходил буквально к каждой рыбине и шутил: «Интересно, ее можно съесть?» или «Держу пари, она отлично сочетается с любым гарниром». © Kelly Greene / Quora
- У меня было одно свидание с 34-летним мужчиной. Пошли в зоопарк. Чтобы не платить, он ходил и искал дырку в заборе. Когда дырки не нашлось, предложил проскользнуть вместе с толпой. Я предложила сама оплатить, а он отдал бы, когда смог. Он отказался и пошел узнавать у местных, где дыра в заборе. Я оплатила себе билетик и пошла к жирафикам. Парня заблокировала. © Подслушано / Ideer
- Самое идиотское свидание у меня было на отдыхе. Заприметил меня парень — весь такой качок — из соседнего домика. Улыбался, на пляже подходил, наконец на свидание у моря вечером позвал. Выхожу я из домика, он выходит из своего и с воплем «Ну что? Марш-бросок?!» спортивненько так убегает в темноту к морю. Я осталась стоять с отвисшей челюстью и, естественно, никуда не побежала. Потом выяснилось, что он ждал меня на берегу. После моей неявки на свидание он меня демонстративно не замечал до отъезда. © Элина Сысоева
- У меня было трешовое первое свидание. Пришли в кафе, заказали еду. Я в туалет отошла руки помыть, возвращаюсь, а он порылся в моей сумке и фоткает мой паспорт. Я была в таком ужасе, просто не передать. © Анастасия Петкова
- Был один случай. Познакомилась с парнем в интернете, пригласил на свидание. Говорит, сейчас только ненадолго заедем в магазин запчастей. Ладно, ок. Большой магазин автозапчастей, он пошел там что-то выбирать. Минут 15 я гуляла между полками, разглядывая ненужные мне товары, потом начала пятиться к выходу. Взяла такси и уехала домой. Позвонил через полчаса спросить, что случилось. Но мне уже неинтересно было с ним общаться. © Svetlana Ardentova
- Как-то раз пошла на свидание с парнем, который все время говорил о своей бывшей жене. Показал мне все ее соцсети, фотки, лайки, рассказал, где она работает. Мне его жалко стало, спросила, давно ли расстались. Оказалось, 8 лет назад. Я со свидания слилась, парня заблокировала. А еще написала его бывшей жене — предупредила, чтобы она была осторожнее. © threehamsofhorror / Reddit
А какие истории о неудачных свиданиях уже стали притчей во языцех среди ваших друзей?
AdMe/Народное творчество/18 неловких свиданий, с которых хотелось сбежать сверкая пятками
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