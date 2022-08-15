18 неловких свиданий, с которых хотелось сбежать сверкая пятками

Свидания — волнительное событие. Обычно к нему тщательно готовятся и парни, и девушки. Порой, прежде чем найти свою половинку, приходится выпить не одну чашку кофе. Некоторые встречи вполне сносные, а от некоторых персонажей хочется бежать без оглядки.