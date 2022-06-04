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18 неординарных фишек разных стран, которые сразу бросаются в глаза приезжим

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Каждое путешествие добавляет нам знаний об окружающем мире. Но иногда для расширения кругозора достаточно просто посмотреть, какими яркими находками делятся пользователи сети. Даже мелочи могут вызвать возглас удивления, хотя в каких-то странах они будут вполне в порядке вещей.

Мы в ADME верим, что такие экстравагантные факты помогут узнать мир лучше и поднимут настроение.

Устройство с пакетами для упаковки мокрых зонтов в Англии

Так выглядит дождливый день в Ирландии

В городе Крайстчерч (Новая Зеландия) трамвай проезжает через торговый центр

«Снял квартиру на ночь в Португалии. Внутри оказались сохранившаяся стена XII века и лестница, встроенные в спальню»

Обед в итальянской школе

«Переехал в Канаду. В чем здесь молоко? В пакетах. Что легко проколоть и разлить содержимое по всему холодильнику? Пакеты!»

Этот мужчина готовит пиццу, используя вулканические жерла вулкана Пакая в Гватемале

«На Гавайях вот такое можно носить в офис. И это только часть коллекции мужа!»

В поездах Японии есть вагоны только для женщин

В этом продуктовом магазине в Швеции работают гении организации порядка

В Норвегии вы получаете небольшую сумму за переработку бутылок и банок. Их часто собирают бедные люди, поэтому многие мусорные баки оборудованы такими держателями, чтобы тем не пришлось рыться в мусоре

«На некоторых балконах в Бразилии, где я бывал, находились дровяные или угольные барбекю»

Черная кукуруза в Перу

Только посмотрите: общественный туалет в Исландии

Охранник в Египте решил надеть собаке такие носочки, чтобы защитить ее лапки от раскаленного асфальта

«Одним из пунктов моего списка желаний было посетить этот потрясающий город в Испании, где дома расположены буквально под скалой!»

У котов в Египте особый уровень комфорта

Юго-западный Китай невероятно красив

А какие фишки других стран вас удивляют больше всего?

Фото на превью hapalapa / Reddit
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AdMe/Народное творчество/18 неординарных фишек разных стран, которые сразу бросаются в глаза приезжим
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