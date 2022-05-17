18 обыденных вещей, у которых обнаружилась любопытная деталь
Порой обычные вещи могут вызвать детский восторг. Начинаешь чувствовать себя первооткрывателем, когда находишь окаменелость в своем саду, в мидии попадается жемчужина или просто натыкаешься на странное дерево.
Мы в ADME уверены, что если иногда внимательно смотреть по сторонам, то можно наткнуться на любопытные вещи и явления. А некоторым героям нашей подборки не пришлось даже этого делать — такие чудеса нашли их сами.
«Я разрезал помидор, и вот что внутри оказалось. В нем выросла „томатная ферма“»
«Недалеко от моего города есть меблированная автобусная остановка»
«Моя мама нашла окаменелость в саду, очень круто думать, что наш сад когда-то был под водой»
На камне образовалась естественная камея
«Когда я точил карандаш, грифель целиком выпал из него»
«Срок годности моего протеинового батончика истек в средневековые времена»
«У моей мамы есть вот такая необычная форма для пирожных»
«В одной из мидий, которые я ел, была жемчужина»
«Наткнулся на цветок с таким узором»
Это дерево цветет и белыми и розовыми цветами
«Коготь моей кошки застрял в шторе и засветился как лампочка»
«Мои кожаные перчатки окрасили мои руки в синий цвет, когда я был в них под дождем»
Сама мята и ее корневая система
«Мой папа купил мне ремень, на котором есть мини-пояс»
«Лепесток моего тюльпана — наполовину лист»
У этого яблока есть его мини-версия, растущая из того же стебля
Внутри пустой коробки образовывается пикселированная тень
«Сегодня на работе мы нашли „ветряное“ яйцо — это когда у него отсутствует скорлупа»
А какие обычные вещи с любопытной деталью попадались вам?
Фото на превью Breakfast****z / Reddit
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