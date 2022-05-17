18 обыденных вещей, у которых обнаружилась любопытная деталь

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Порой обычные вещи могут вызвать детский восторг. Начинаешь чувствовать себя первооткрывателем, когда находишь окаменелость в своем саду, в мидии попадается жемчужина или просто натыкаешься на странное дерево.

Мы в ADME уверены, что если иногда внимательно смотреть по сторонам, то можно наткнуться на любопытные вещи и явления. А некоторым героям нашей подборки не пришлось даже этого делать — такие чудеса нашли их сами.

«Я разрезал помидор, и вот что внутри оказалось. В нем выросла „томатная ферма“»

«Недалеко от моего города есть меблированная автобусная остановка»

«Моя мама нашла окаменелость в саду, очень круто думать, что наш сад когда-то был под водой»

На камне образовалась естественная камея

«Когда я точил карандаш, грифель целиком выпал из него»

«Срок годности моего протеинового батончика истек в средневековые времена»

«У моей мамы есть вот такая необычная форма для пирожных»

«В одной из мидий, которые я ел, была жемчужина»

«Наткнулся на цветок с таким узором»

Это дерево цветет и белыми и розовыми цветами

«Коготь моей кошки застрял в шторе и засветился как лампочка»

«Мои кожаные перчатки окрасили мои руки в синий цвет, когда я был в них под дождем»

Сама мята и ее корневая система

«Мой папа купил мне ремень, на котором есть мини-пояс»

«Лепесток моего тюльпана — наполовину лист»

У этого яблока есть его мини-версия, растущая из того же стебля

Внутри пустой коробки образовывается пикселированная тень

«Сегодня на работе мы нашли „ветряное“ яйцо — это когда у него отсутствует скорлупа»