18 родственников, с которыми не получится соскучиться, даже если очень захочется

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Близких не выбирают, поэтому с их чудачествами приходится только смириться. Но когда члены семьи имеют схожее чувство юмора, то и жить веселее, и навык острословия будет расти.

Мы в ADME уверены, что остроумие и самоирония благостно влияют на семейные отношения. И герои нашей подборки точно знают, что с такими родственниками, как у них, соскучиться не получится.

«Брат в этом году купил свой первый дом и болтает о нем без умолку. Так что я подарил ему этот торт на день рождения»

«Да твой дом уже всем по барабану».

«Моя сестра завтра возвращается из отпуска, поэтому я пошел к ней домой и мы с племянницей поставили это в ее кладовку»

«Моя мама любит кормить белок. Так что мы сделали им стол для пикника»

«Папа сказал, что взял мне перекус для долгой дороги»

«Мой сын только что сказал мне, что в ванной бежит вода»

«Моя семья после шашлыков»

«Мы наполнили спальню нашей сестры воздушными шарами»

«Вместо обычного пляжного фото в этом году моя семья сделала такой снимок»

«У нас в семье есть прикол: мы прячем вазы в неожиданных местах в домах друг друга. Вот где я спрятала одну из них сегодня»

«Наша сестра завтра выходит замуж, поэтому мы просто обязаны были разыграть ее на репетиционном ужине»

«Моя невестка надела свадебную накидку. Чтобы она могла изображать злодея во время всего процесса»

«Мой брат, ну, в бассейне, в общем»

«У моего супруга есть привычка не выбрасывать втулки, поэтому мы с племянником немного повеселились»

«Жена выбрала интересную фразу для нашего юбилейного торта»

«Уже второй год, а мы не развелись!»

«Вот как выглядят ссоры с моей женой, которая учительница английского языка»

«Я, между прочим, молча исправляю твои ошибки в грамматике».

«У нас перестал работать дверной звонок, и нам пришлось импровизировать»

«Пожалуйста, гудите. Дверной звонок не работает».

«День 3-й, моя семья все еще ничего не подозревает»

«Заметила, что часть живой изгороди стала коричневой и завяла. Рассказала об этом мужу. Пришла домой и увидела это»