19 бедолаг, которые осознали свою ошибку слишком поздно

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Если у вас что-то вдруг не получилось, помните: это нормально и вы не одиноки. Ошибки совершают все люди, и необязательно пускаться в сомнительную авантюру, чтобы нарваться на сокрушительный провал. Порой достаточно просто постричься накануне свадьбы или припарковаться в неудачном месте.

Мы в ADME точно знаем, что не стоит отчаиваться из-за подобных неудач. И единственная правильная тактика — это отнестись ко всему с улыбкой.

«Вот так я запер дверь в конце рабочего дня»

«Перед сном я всегда сначала выключаю свет, а потом мажу губы бальзамом. Сегодня заметила, что с ним что-то не так»

«Похоже, что черные пятна — это плесень».

«Недооценил местную жару и оставил ноутбук в машине. Урок усвоил»

«Решил постирать подушку, но забыл переключить машинку из супермощного режима на деликатную стирку»

«Гантель выскользнула из руки прямо на телефон»

«Только что сходил в туалет и понял, что оказался в ловушке»

«Примечание: лучше не парковаться под джекфрутом»

Джекфрут — растение, которое дает самые крупные съедобные плоды. Вес некоторых из них может достигать 55 кг.

«Наконец-то нашел свой маркер»

Зато теперь у тебя есть модная сушилка с уникальным дизайном. © DeathCoreGuitar / Reddit

«Взяли новую плиту, а она оказалась на какие-то полсантиметра больше предыдущей»

«Приправила блюдо хлопьями перца и только потом заметила, что в них завелись жучки»

«Проехал несколько километров, волоча по дороге зарядное устройство. Кто-то должен был меня остановить»

«Коллега купил новую мышь и ножницами решил вскрыть упаковку»

«Случайно открыла перечницу с другой стороны»

Забавно, что себе в еду я намеренно добавляю перца ничуть не меньше. © ro_vithe / Reddit

«Легла спать и забыла закрыть ящик с кошачьей мятой. Котики нашли тайник»

«Занес в комнату сломанную оконную сетку, чтобы потом выкинуть. Но когда вышел на балкон, она упала и заблокировала дверь»

«Случайно использовала сахарную пудру вместо муки»

«Жена взялась за старое и снова сделала это с нашим псом. А потом полночи убивалась из-за результата»

«Мармеладные мишки все до одного растаяли у меня в машине»

«Сходил, называется, постричься. А через 3 дня у меня свадьба»