19 бедолаг, которые осознали свою ошибку слишком поздно
Если у вас что-то вдруг не получилось, помните: это нормально и вы не одиноки. Ошибки совершают все люди, и необязательно пускаться в сомнительную авантюру, чтобы нарваться на сокрушительный провал. Порой достаточно просто постричься накануне свадьбы или припарковаться в неудачном месте.
Мы в ADME точно знаем, что не стоит отчаиваться из-за подобных неудач. И единственная правильная тактика — это отнестись ко всему с улыбкой.
«Вот так я запер дверь в конце рабочего дня»
«Перед сном я всегда сначала выключаю свет, а потом мажу губы бальзамом. Сегодня заметила, что с ним что-то не так»
«Похоже, что черные пятна — это плесень».
«Недооценил местную жару и оставил ноутбук в машине. Урок усвоил»
«Решил постирать подушку, но забыл переключить машинку из супермощного режима на деликатную стирку»
«Гантель выскользнула из руки прямо на телефон»
«Только что сходил в туалет и понял, что оказался в ловушке»
«Примечание: лучше не парковаться под джекфрутом»
Джекфрут — растение, которое дает самые крупные съедобные плоды. Вес некоторых из них может достигать 55 кг.
«Наконец-то нашел свой маркер»
- Зато теперь у тебя есть модная сушилка с уникальным дизайном. © DeathCoreGuitar / Reddit
«Взяли новую плиту, а она оказалась на какие-то полсантиметра больше предыдущей»
«Приправила блюдо хлопьями перца и только потом заметила, что в них завелись жучки»
«Проехал несколько километров, волоча по дороге зарядное устройство. Кто-то должен был меня остановить»
«Коллега купил новую мышь и ножницами решил вскрыть упаковку»
«Случайно открыла перечницу с другой стороны»
- Забавно, что себе в еду я намеренно добавляю перца ничуть не меньше. © ro_vithe / Reddit
«Легла спать и забыла закрыть ящик с кошачьей мятой. Котики нашли тайник»
«Занес в комнату сломанную оконную сетку, чтобы потом выкинуть. Но когда вышел на балкон, она упала и заблокировала дверь»
«Случайно использовала сахарную пудру вместо муки»
«Жена взялась за старое и снова сделала это с нашим псом. А потом полночи убивалась из-за результата»
«Мармеладные мишки все до одного растаяли у меня в машине»
«Сходил, называется, постричься. А через 3 дня у меня свадьба»
А как вы реагируете на неудачи? Случалось ли с вами что-нибудь подобное?
Фото на превью Zeb_ra_ / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 бедолаг, которые осознали свою ошибку слишком поздно
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