19 человек, которые лучше пойдут пешком или отправятся вплавь, чем снова полетят на самолете

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В современном мире полет на самолете уже перестал быть чем-то экзотическим, особенно если требуется преодолеть большое расстояние. Однако, как и в любом общественном транспорте, здесь тоже периодически приходится сталкиваться с такими неприятными ситуациями, что настроение вмиг опускается до нуля. Несмотря на то что подобные моменты не редкость, всегда есть место для приятных неожиданностей. Как в нашем бонусе, который вы увидите в конце статьи.

Даже на паспортном контроле можно почувствовать себя так, будто ты на рынке

Недавно летел из отпуска. На паспортном контроле какая-то женщина ломится без очереди и встает передо мной. Я в шоке от наглости, но решил промолчать, чтобы не портить никому настроение. И вдруг эта мадам начинает орать: «Люба, иди сюда! Я очередь заняла». Тут уже не выдерживаю: «В каком смысле заняли? Я и так вас пропустил». На что получаю ответ: «Вы не тут стояли. И вообще, я опаздываю, меня ребенок ждет!» Окончательно вскипаю и отодвигаю ее назад, а она орет: «Женщин не уважаешь!» Девушка, стоящая впереди, тоже не выдержала и вступилась за меня. После чего тетка выпалила: «Что за молодежь пошла» — и ушла к той самой Любе. © amgeekin / Pikabu

«Вы только посмотрите на этого наглеца!»

Я подумал, что это забинтованная собачья лапка. © Broking37 / Reddit

Вам еще повезло, что она маленькая. Бывают и побольше. © VolkspanzerIsME / Reddit

«Ну и ладно, не очень-то и хотелось смотреть»

Сначала отсортируйте их по цвету, а затем свяжите вместе. Наверняка пассажирка потом скажет вам спасибо за то, что привели ее волосы в порядок. © Uzzer_lozer19 / Reddit

«Так прошел мой 4-часовой полет. Я девушка. Ноги соседа были именно тут, пока он смотрел фильм»

Тот момент, когда полет обещает быть веселым

Возвращалась как-то домой из далекой страны, предстояло лететь 10 часов в самолете. В спинки передних кресел был вмонтирован экранчик, чтобы смотреть фильмы. Мой почему-то не работал, и я позвала стюардессу. На вопрос, почему не работает, она спокойно ответила: «А у нас тут ничего не работает!» © Подслушано / Ideer

«Чемодан моего дяди после полета»

А самолет-то хоть приземлился? Или чемодан сбросили еще в полете? © prawduhgee / Reddit

Представитель авиакомпании: «Откуда мы знаем, что он таким не был раньше?» © Eternal_Bagel / Reddit

«Вчера вернулись из отпуска. Забираем единственный чемодан — и тут такое...»

Сваты есть везде: и на земле, и в небе

Однажды сосед в самолете все 3 часа полета рассказывал, что жена должна быть глупее мужа и вообще без образования. Объяснил это тем, что он ведет ее за собой во тьме и она будет ему верна. К сожалению, у меня наушников не было. А в конце полета попросил номер моей сестры, чтобы с сыном познакомить. Как же я счастлива была сказать, что она им не подходит со своими 2 высшими и работой руководителя компании. Так он выпалил: «Ничего, нам и такая пойдет». © Подслушано / Ideer

«Это мой багаж. Чемодан нашелся отдельно от ножки»

«Какой-то парень во время полета уплетает курицу гриль»

А могла бы быть рыба. Так что тебе, можно сказать, повезло. © madmiah / Reddit

«Лечу вот с таким паршивцем»

Объясните, каким образом он вообще смог туда пролезть? У него лишнее колено на ноге? © ItsATerribleLife / Reddit

Веселье может начаться уже на стойке регистрации

Летели в другой город с отцом. На стойке регистрации отдали наши паспорта и билеты, но вдруг лицо работницы поменялось, и она заявила: «У вас обоих одинаковые имена. Это невозможно!» Мы были удивлены, мол, ну и что такого. Потом она просмотрела в список пассажиров, где мы оба были записаны, и сказала, что запись почему-то продублирована, а пассажир не может быть записан дважды. И ушла исправлять «ошибку» к начальнику. Наше удивление сменилось раздражением. Через 20 минут появился начальник. Глубоко вздохнув, он улыбнулся и сказал нам: «Извините за ситуацию. К сожалению, мы не можем позволить себе нанять на работу ученых». © Adriaan Bloem / Quora

«Мне кажется, что во время полета жене не повезло с развлечениями»

«Вместе со мной летела просто отвратительная девушка»

Такому человеку нужно не дополнительное пространство для ног, а хорошая дрессировка. © fwilliams13 / Reddit

«Эта дамочка напротив меня ну никак не понимает намеков и не отключает телефон»

У меня начинается мигрень от одного взгляда на это. © DnkyPnchr69 / Reddit

К сожалению, безвыходные ситуации тоже случаются

Во время 11-часового перелета рядом со мной сидел парень, от которого ну очень сильно и неприятно пахло. Весь полет его локоть постоянно находился на моей стороне подлокотника. Я умоляла стюардессу пересадить меня куда-нибудь, но все места были заняты. Пожалуй, это был самый длинный перелет в моей жизни. © Winter_Opening_7715 / Reddit

«В аэропорту кто-то бросил целую порцию спагетти на пол и ушел. Все это пролежало тут несколько часов»

Иногда разница во времени может сыграть злую шутку

Летел домой. Видимо, кто-то из пассажиров привык к другому часовому поясу. Поэтому, когда все остальные пассажиры спали, их скучающие дети бегали туда-сюда по проходам, не давая никому спать, а их родители даже слова не сказали. К счастью, их следующий стыковочный рейс не совпал с моим. © unknown author / Reddit

«Эта девушка не хотела продвигаться вперед в очереди. На всеобщее возмущение отвечала: „Какая разница, сделаю я шаг сейчас или позже?“»

Больше всего бесит то, что я категорически не согласен с ее действиями. И я бы тоже разозлился, но не могу точно объяснить почему. © FlyingLotHus / Reddit

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