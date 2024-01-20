19 человек, которые готовы встать за четвероногих горой
Зачастую домашние питомцы становится настоящими друзьями и членами семьи. Но история жизни таких любимчиков не всегда проста.
- Встречались с парнем два года. Верила в любовь. Сделал предложение с кольцом на одном колене и тут же заявил: «Но с условием, что Миста ты отдашь или усыпишь. Не дело жить с такой тварью». Мист — серый питбуль. Он со мной 10 лет, отец подарил в 17 лет, чтобы гулять не боялась одна. Дрессировала с кинологом. В общем, тогда я впервые взбесилась. И да, с женишком жить передумала. © Подслушано / Ideer
- Моя собака страдала редкой болезнью суставов. Ветеринар предлагал усыпить, но я не мог так поступить. Слишком сильно любил ее. Пришлось научиться делать массаж, тратить много денег на лекарства, а еще плавать с ней. Каждый день мы ходили утром на озеро и проводили там минимум час. Я за несколько лет научился плавать хорошо, смог находиться в воде при низкой температуре, даже зимой несколько раз мы плавали вместе. Она прожила на четыре года больше, чем ей приписывали врачи. И я считаю, что не зря боролся за жизнь своей собаки, ведь каждый проведенный с ней день был для меня счастьем. © Палата № 6 / VK
- Бывший парень, пока я спала, взял пятимесячного прооперированного на лапу щенка и вынес его в лес в четыре утра. Против собаки ничего не имел, играл с ней, а потом оказалось, она мешала ему работать, так как хотела внимания и тыкалась мордой. Почему нельзя было меня разбудить? Замерзшую песю отыскала, собрала вещи и тут же уехала к себе. Единственное, что он сказал: «Если тебе собака важнее меня, тогда быстрее вещи собирай». Друзьям говорит, что я променяла его на собаку. © Подслушано / Ideer
- Была студенткой первого семестра ветеринарного факультета. Мы стерилизовали животных по льготам. Во время стерилизации одной кошки ветеринар обнаружил у нее нарост во рту. Оказалось, это злокачественная опухоль. Ей оставалось жить 3 месяца. Люди, которые собирались забрать ее, отказались. Я взяла ее к себе, и мы стали лучшими друзьями. После первой ночи она даже стала спать на моей подушке. Прошло несколько месяцев, но болезнь как будто испарилась! Я взяла ее на работу на обследование, и оказалось, что у нее все в норме! Никаких признаков возвращения опухоли. Ничего. Прошло 7 лет, а она все еще здесь и каждую ночь спит на моей подушке! © laurwar21 / Reddit
- Меня бросил парень, потому что я отбитая. Первый раз пригласила его к себе. Я живу в просторной однушке. Все достаточно бюджетно, но симпатично и современно. Но у меня 3 кошки. У кошек большой игровой комплекс, сделанный на заказ. Он занимает всю стену в коридоре и несколько полок на кухне. Там есть игровая зона: где всякие полки, лесенки, столбики, когтеточки. И спальная: там домики, лежанки, тоннели. Животным должно быть комфортно, я считаю, у них должно быть достаточно развлечений. Это нужно и для того, чтобы они жили мирно и не разносили квартиру от скуки и безделья. Увидев это, парень быстренько подсчитал, что это дорого, и решил, что я отбитая, раз столько денег трачу на каких-то там кошек. На мой вопрос, почему его вообще волнует, куда и как я трачу свои деньги, он сказал, что смотрит в будущее, и ему не надо, чтобы столько бабок утекало из семейного бюджета. Отпустила чувака с миром. Про мешок кошачьего корма стоимостью 12 тыс за 10 кг говорить не стала, поберегла нервы. © Подслушано / Ideer
- Три с половиной года назад заболела моя любимая кошка. У нее начали отказывать задние лапки. Через некоторое время она не смогла ни прыгать, ни бегать, ни ходить нормально. Но в любое время и при любых обстоятельствах она встречала меня у двери. Я часами плакала с ней на полу в обнимку после того, как она ползла встречать меня. Были у ветеринара, он сказал, что там какая-то сложная болезнь, лучше усыпить. Я не сдалась, накупила лекарств, ухаживала, помогала кошке, на операции возила. И она смогла встать на лапки! Уже отметила свое 16-летие! С силой любви и до 20-ти сможет дожить, я уверена в этом! © Палата № 6 / VK
- Однажды мы встретили кошечку и начали ее подкармливать. И как-то я прихожу с работы домой, а она у нас в гостиной! Моя жена просто не выдержала и забрала ее. Хотя у нее аллергия на кошек! Теперь жена принимает специальные лекарства от аллергии, и все довольны! А котяра еще и семерых котят родила. Мы их потом отдали в хорошие руки. © Avenger717 / Reddit
- Мои бабушка с дедушкой живут в деревне недалеко от города. У них есть замечательный кот, который все время приводит других бездомных животных. Бабуля с дедулей уже четверых котов вылечили и отдали знакомым, а он все приводит и приводит новых. То облезлого котенка, то кошку беременную. А недавно кот вообще решил разнообразить их жизнь и притащил щенка! Еще и породистого: похож на лайку. Дедушка сразу сказал, что они его оставят. Охрана участка хорошая, да и интересно, не волчонок ли это. © Палата № 6 / VK
- Нашу кошку Кассиопею мы забрали со стройки в ноябре прошлого года, ей всего 3 месяца было. Пережили всей семьей панические атаки, мяуканье по ночам, лишай. Теперь она полноценный член семьи. Со своим характером, странностями и мнением. Любит играть и сидеть на плечах у мужа. © Алена Ревунова / ADME
- Как-то раз мой осторожный и предусмотрительный кот взял и вышел из дома в поисках приключений. Скорее всего, выскользнул в дверь. Распечатали объявления, пошли искать беглеца в свете фонарей. Темно, ничего не видно, короче, не нашли. Ранним утром раздался звонок: кота обнаружила женщина-дворник. Как выяснилось, животное ушло достаточно далеко. В ту ночь как раз ударили морозы. На момент обнаружения кот был в ступоре: застыл в одной позиции и смотрел в пустоту. В таком же «замороженном» состоянии он был у сотрудницы ЖКХ, по пути домой. И еще четыре часа — дома. Вот так прогулялся. © Маркони / ADME
- Купили теленка, думали, что вырастим, и мясо будет. Ага! Маленький был такой хорошенький, ласковый, тискали его, в нос целовали. Дотискались. Такая дура вымахала! Неуправляемый и наглый бычара, а мы его даже живым весом на бойню сдать не можем. Жалко. Вот такой питомец теперь у нас. © Подслушано / Ideer
- Кормила на даче кота. Котик всегда приходил к месту кормления и ждал. Поев, сразу уходил. Так долго продолжалось. А потом мы встретили котика не в саду, а на улице. И повели его кормить. Сосед это дело увидел и поинтересовался, зачем мы уводим его кота! Хитрая морда столовалась в двух местах! © Хильдур / ADME
- Я на улице нашла кота, принесла домой. Думали с мужем как назвать. И тут я вспомнила, что был такой сериал «Коломбо». Там у главного героя была собака по кличке Пес. Ну мы и решили кота назвать Пес. Как-то прихожу с работы, муж сидит дома злой и говорит, нафига мы так кота назвали. Оказалось, что кот сбежал и сидел в кустах перед подъездом. Пока муж его ловил, то орал: «Пес! Пес!» Все соседи подумали, что у него проблемы с восприятием и перестали с ним здороваться. Зато Пес живет счастливо и гоняет нашего пуделя по всей квартире. © Подслушано / Ideer
- Шесть лет назад купили с родителями молочного бычка, чтобы подрастить и забить на мясо. Выкормили из бутылочки и просто не смогли позвать забойщика. Бычка отправляем пастись, моем лошадиными шампунями с кондиционером, обрабатываем от клещей, вовремя прививаем. Он откликается на имя, понимает некоторые команды, может побеситься с человеком, побегать, поваляться в траве, положив голову тебе на ноги. Силу свою осознает, за всю жизнь никому не причинил боль. Хозяев узнает, к другим людям даже не подходит. Содержать его, конечно, недешево, но это наш питомец, его уже точно никто не съест. После быка появились два гуся, которые должны были стать новогодним блюдом, но тусуются с нами уже третий год. А потом четыре кролика. Думали разводить на мясо, но все оказались мальчиками, так что они тоже просто живут, зимой спят в теплой пристройке с кошками. Теперь родители загорелись идеей купить живых нутрий. Ну-ну, жду пополнения. © Подслушано / Ideer
- Несколько лет назад я потерял своего кота и думал, что больше себе никого не возьму. Но как-то моя подруга попросила меня сходить с ней в приют. Там был один рыжий дурашка, который зацепился за мою толстовку когтями. Пока я пытался его снять, то другой кот, брат рыжего, стал его защищать и бить меня по руке. В итоге я влюбился в эту парочку и в тот же день вышел из приюта с двумя переносками. © Pyrocantha / Reddit
- У нас в институте живет обалденный рыжий кот, приютили его вахтер и завхоз, даже организовали сбор средств на корм. В общем, раскормили его до состояния «бочонок». Так классно, когда в огромной аудитории на лекции это чудо лежит на коленях и мурчит. Сразу появилось желание сидеть на нудных лекциях. © Подслушано / Ideer
- Всегда мечтала о домашнем любимце, но все как-то не получалось: сначала родители не разрешали, потом арендодатель запретил. Отчаялась. Неделю назад ко мне залетела муха. Сначала пыталась выгнать. Потом привыкла к ней. Короче, теперь со мной живет питомец — муха по имени Пушок. Друзья не оценили, но считаю, что мой Пушок ничем не хуже их котов, собак и хомяков! © Подслушано / Ideer
- Не первый год уже работаю в зоомагазине. Пару месяцев назад пригрела бездомного кота. Бедняга был весь в шрамах, хромой. Он вечно сидел у дверей магазина, ждал меня с утра, не пакостничал. Но вскоре необходимость содержать его отпала. Посетители его стали подкармливать, а я его подлечила и поставила на лапки. Короче, теперь у меня возле зоомагазина живет большая черная бочка, очень ласковая и милая. © Палата № 6 / VK
- Я работала в утреннюю смену в ресторане в очень маленьком городке. Как-то автоматические двери открылись, и вошла замерзшая и очень грязная кошка. Мы дали ей немного еды, но она не ела. Она выглядела такой грустной, поэтому я забрала ее домой. В первую ночь я держала ее на руках и плакала, потому что не знала, что с ней будет дальше. На следующий день после порции тунца она оживилась и с тех пор стала моей лучшей подругой. Я не знаю, как этот милый ангел нашел меня, но я всегда буду благодарна ей за это. Моя жизнь шла под откос, и она поддержала меня и продолжает поддерживать меня в трудные времена. Моя Тыковка. Я так рада, что могу побаловать ее и дать ей жизнь, которую она заслужила. © starbusssy / Reddit
Многие люди находят своих любимцев на улице или в приютах. И благодаря заботе и любви питомцы меняются до неузнаваемости.
AdMe/Народное творчество/19 человек, которые готовы встать за четвероногих горой
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