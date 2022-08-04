19 редких находок, о которых хочется хвастливо кричать всему интернету

Порой жизнь подкидывает неожиданные сюрпризы, от которых глаза мгновенно округляются и челюсть отвисает. Взять тот же случай с денежной купюрой Уганды, которая неведомо как оказалась в сумке героя нашей статьи. Или с лестницей, торчащей посреди леса. Хорошо, что те, на чью долю пришлись такие «подарки» судьбы, не упустили возможности запечатлеть их на память и рассказать об этом всему интернету.

Теперь мы в ADME уверены, что даже во время банальной прогулки легко можно наткнуться на любопытные, иногда даже странные вещи.

«Нашел в сумке купюру в 20 тыс. угандийских шиллингов, хотя я никогда не был в Уганде. Не знаю, откуда она взялась»

«Мало того, в моей сумке, помимо этой купюры, оказался пакетик с человеческим зубом».

«Обнаружила на пляже живого морского конька»

«Я поместила его в бутылку с водой, зашла поглубже в океан и выпустила на волю. Кстати, когда держала его в руках, испытывала самое странное ощущение».

«Когда моей прабабушки не стало, мы обыскали ее комнату и нашли полный портфель с любовными письмами, написанными моим прадедом»

«Сегодня нашел двухголовую черепаху, хотя я сначала подумал, что это камень. Позвонил в Департамент природных ресурсов, чтобы они ее забрали»

«Во время прогулки нашел лестницу, которая вела в никуда. Без понятия, зачем она там»

На самом деле она нужна для верховой езды. Так легче сесть на лошадь. © JBV3737 / Reddit

«На чердаке нашел плакат, ему почти 40 лет»

Это иллюстрация к роману английского писателя Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец».

«Нашла интересного жука, похожего на кусочек моха»

«Внутри моего компьютера обнаружил птичье гнездо»

«На пляже нашел наконечник стрелы»

«Увидела бабочку, замаскированную под дерево. Если бы она не взмахнула крыльями, я бы даже не заметила ее»

«Ума не приложу, что это. Никогда не видел подобных штуковин»

В них находится четыреххлористый углерод — жидкость, с помощью которой можно тушить пожары. © dr_xenon / Reddit

В старом фермерском доме моей бабушки такие же огнетушители были на чердаке. Когда ее не стало, нам пришлось потратить кучу денег, чтобы нанять специальную бригаду, которая пришла и избавила нас от этих огнетушителей. Просто, если они разобьются, пока вы находитесь в комнате, вам, мягко говоря, не поздоровится. © NebraskaGeek / Reddit

«В коробке с салфетками обнаружил купюру в 5 дирхамов, упакованную вот так»

«Попался камень, окрашенный как M&M’s»

«Наткнулся на дерево, в которое только что ударила молния»

«Я не знал, что киви бывают такой формы»

«Сегодня обнаружил вот такой камень»

«Купила в книжном магазине книгу „Глаза дракона“ и внутри нее нашла чек ​​от 1999 года на покупку слабительного»

«Прошлой ночью на тротуаре наткнулся на вантуз»

«Начала оббивать бабушкин стул и внутри него нашла газету 1889 года»