19 человек, для которых онлайн-шопинг обернулся грандиозным фиаско
Согласно исследованиям, возможность совершения покупок не только снижает уровень тревожности, но и повышает содержание гормона радости — дофамина. У онлайн-шопинга преимуществ еще больше, ведь часто он позволяет нехило так сэкономить. Однако есть у виртуальных покупок и один нюанс: долгожданные вещи порой оказываются не совсем такими, как на красивой картинке продавца.
1. Возврат? Возврат!
2. «Теперь я понимаю, почему предыдущая владелица решила перепродать это платье»
3. «Мама заказала платье в случайном интернет-магазине»
4. «Кажется, я получила не совсем то, что заказывала»
5. «Таким вот оказалось выпускное платье моей подруги»
6. «Вот такой подарочек моя благоверная получила на Рождество»
7. Больше в интернет-магазины ни ногой. Во всех смыслах
8. «Ох, как же меня все-таки достали эти интернет-магазины»
9. «Не совсем то, что я ожидала получить»
10. «Я говорил бате ничего не заказывать в интернете, но он не послушал. Что ж, я предупреждал»
11. Так вот ты какой, онлайн-шопинг!
12. «Заказала себе туфли на свадьбу. Лучше бы я этого не делала»
13. «Ну когда же до меня все-таки дойдет?»
14. Это платье или повязка?
15. Наглядное сравнение образа на рекламном фото и в реальной жизни
- Очень похоже на те комплекты, которые я в 5 лет составляла из родительских вещей. © Andunelen / Reddit
16. «Это платье я заказала для своей сестры. И вот что мне пришло за 3 дня до Рождества»
17. «Представляете, отвалила за него целых $ 200»
18. «Заказала из Китая вот такой жакет. Сказать, что я расстроена, — это ничего не сказать»
19. «Ну и как вам мои новые носки с Человеком-пауком?»
А вы покупаете одежду в интернет-магазинах? Как впечатления?
Фото на превью EzzieValentine / Reddit
AdMe/Народное творчество/19 человек, для которых онлайн-шопинг обернулся грандиозным фиаско
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