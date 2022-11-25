19 фото, которые покажут вам Японию с совершенно непредсказуемой стороны

Япония такая же, как и пресловутая Австралия: загадочная и непостижимая. И даже если вы были в Стране восходящего солнца не раз, вы всегда наткнетесь на нечто ошеломляющее. Подвесные монорельсовые поезда, живописные пейзажи, странная еда и трепетная забота о жителях — все это и куда больше есть в этом фантастическом крае.

Эти автоматические фонтанчики в Японии поливают дорогу не по ошибке, а чтобы она не замерзла. Это соленая вода

Эта японская жвачка продается вместе с вкладышем бумажных стикеров, чтобы в них можно было завернуть использованный продукт и выбросить

Необычный книжный магазин в городе Мацумото

А вот магазин палочек для еды в Токио

В Японии появился скоростной поезд в тематике Hello Kitty

«В Японии моя рубашка размера М — это XL»

«Я думал, что будет умно посетить бамбуковый лес в 10 часов вечера, чтобы побыть там одному. Но мне удалось только напугать себя и свалить, не зайдя далеко. Бамбуковая роща Арашияма, Киото»



«Наткнулся на вот такой автобус для детей дошкольного возраста»

«Один из вариантов японских закусок. Картофель фри со вкусом морского ежа»



«Моя любимая вывеска в Киото»

«Открывается, когда я просыпаюсь, и закрывается, когда мне нужно идти спать. Когда мне это все надоедает — магазин закрыт».

Нужно всего лишь подняться на 270 ступенек, чтобы попасть в реальное аниме

Монорельсовая дорога в пригороде Токио — самая длинная в мире система такого типа

Ничто так не говорит о Японии, как тот факт, что даже на прекрасном пустынном пляже всегда найдется торговый автомат

«Моя подруга выходила замуж, и они надели традиционные японские свадебные кимоно»

«Наконец-то побывал в одном из лучших капсульных отелей в Токио»

Просто японский бутерброд со спагетти



«Также у нас есть лапша со вкусом Pringles»



По рисункам на сиденьях в японских поездах понятно, для кого они приоритетнее

Тоннель между островами в Японии. Его уникальность в том, что он подводный