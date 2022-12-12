19 комментариев из сети, напичканных ехидством с первой до последней буковки
Люди, которые обладают талантом к месту сказать что-нибудь остроумное, умеют завоевывать сердца парой слов и за несколько секунд, и мы таким немного завидуем. И оттачиваем собственное умение метко шутить, учась у мастеров из сети. Вот вам полтора десятка свежих примеров, которые гарантированно сделают хмурый день светлей. А еще мы хотели бы, чтобы шуточки про Шекспира, который, оказывается, все еще живет среди нас, и про печальную повесть о медведе и букете придумали мы сами, очень уж комично вышло.
1.
© The Cobbe Portrait of WillIam Shakespeare / Unknown artist, possibly photographed by Oli Scarff / National Trust / Wikimedia Commons, John Shearer / Invision / AP / East News, © WhattaTops_23 / Twitter, © D***man / Pikabu
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
А вы придумываете перед сном, как остроумно ответили бы собеседнику, если бы можно было отмотать время назад?
AdMe/Народное творчество/19 комментариев из сети, напичканных ехидством с первой до последней буковки
Поделиться этой статьёй