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19 комментариев из сети, напичканных ехидством с первой до последней буковки

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Люди, которые обладают талантом к месту сказать что-нибудь остроумное, умеют завоевывать сердца парой слов и за несколько секунд, и мы таким немного завидуем. И оттачиваем собственное умение метко шутить, учась у мастеров из сети. Вот вам полтора десятка свежих примеров, которые гарантированно сделают хмурый день светлей. А еще мы хотели бы, чтобы шуточки про Шекспира, который, оказывается, все еще живет среди нас, и про печальную повесть о медведе и букете придумали мы сами, очень уж комично вышло.

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А вы придумываете перед сном, как остроумно ответили бы собеседнику, если бы можно было отмотать время назад?

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AdMe/Народное творчество/19 комментариев из сети, напичканных ехидством с первой до последней буковки
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