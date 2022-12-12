19 комментариев из сети, напичканных ехидством с первой до последней буковки

Люди, которые обладают талантом к месту сказать что-нибудь остроумное, умеют завоевывать сердца парой слов и за несколько секунд, и мы таким немного завидуем. И оттачиваем собственное умение метко шутить, учась у мастеров из сети. Вот вам полтора десятка свежих примеров, которые гарантированно сделают хмурый день светлей. А еще мы хотели бы, чтобы шуточки про Шекспира, который, оказывается, все еще живет среди нас, и про печальную повесть о медведе и букете придумали мы сами, очень уж комично вышло.