19 садоводов, у которых такое выросло, что ни встать ни сесть

Если вы хоть раз пробовали вырастить что-нибудь в огороде или даже дома на подоконнике, то точно понимаете, как это непросто. Нужно знать, когда проращивать семена и высаживать рассаду, как потом ее подвязывать, пропалывать, удобрять и при необходимости лечить. Но, что печально, не всегда весь этот труд окупается приличным урожаем.

Мы в ADME и сами любим повозиться на грядках, потому представляем, как сильно это может затянуть. И немудрено, что для многих садоводов небольшие неудачи — это повод не для огорчений, а для шутки. А в конце статьи вас будут ждать истории от людей, которые сами оказались виноваты в своем невеликом урожае.

«Как раз по штучке мне и мужу. Когда он увидел наш урожай стручковой фасоли, смеялся до слез»

«Наше 8-летнее грушевое дерево каждый год приносит только по одной, зато великолепной груше. Обожаем его»

Морковь была крошечной, но вкусной

«Виноград сорта „изабелла“. В прошлом году был отличный урожай, а в этом собрали всего 10 штучек»

«Все лето ждал, когда созреет моя клубника»

«Собрал брокколи для жаркого»

«Лимон, который мы ждали 2 года»

Эксперт по выращиванию перца здесь

Это должен был быть ананас обычного размера, а выросла вот такая малышка. Зато она оказалась вкусной

«Все лето ждал урожая картофеля. Это все, что у меня выросло. Миндаль для масштаба»

Фантастический урожай арбузов, чтобы освежиться этим летом. В нем даже было одно спелое семечко

«Вырастил картошку»

«Собрал урожай с вишневого дерева. Много времени это не заняло»

«Только посмотрите, какая нелепая кукуруза у меня выросла»

«Первый весенний урожай лука. Прямо не терпится пустить его в ход. Что предложите из него приготовить?»

«Я все ждала и ждала, когда созреет эта тыква. Сегодня терпение иссякло»

«Замариновала все огурцы, что выросли у меня в этом году»

Бонус № 1: «Купил батя какое-то средство, чтобы перо у чеснока не желтело и не высыхало. Обработал и удивился, что оно ложится густой пеной»

«В общем, тянуть резину не буду: в этом году чеснок завял еще быстрее. Потом выяснилось, что батя после покупки положил средство в предбаннике, а забирал уже гель для душа в схожей упаковке».

Бонус № 2: «Я всегда сажаю побольше помидоров, мало ли, не все приживутся»

«И вот наступила пора высаживать ростки в горшки побольше. Для одного места не хватило, оставила его в углу и забыла. И вот что он мне выдал».