19 мастеров и мастериц на все руки, которые взяли и сшили себе крутотень за сущие копейки

Многие привыкли бежать в магазины или на онлайн-шопинг, чтобы обновить гардероб. Но есть мастера и мастерицы на все руки, которые шьют себе одежду и аксессуары сами. Преимуществ тут не счесть: и индивидуальный дизайн, и ткань можно подобрать по приемлемой цене, и в качестве изделия сюрпризов не будет. А некоторые идут еще дальше и создают одежду буквально из подручных средств — одеял, старых вещей, штор.

Мы в ADME не можем пройти мимо работ талантливых людей, поэтому с особым удовольствием делали эту подборку.

«Мое платье для помолвки, сшитое из пододеяльника»

«Вуаля, двое шорт из обрезков, выуженных из корзины»

«Легким движением руки скатерть из комиссионки превратилась в платье»

Мне особенно нравится деталь на спине с эластичной сборкой. И вы так круто подогнали лиф спереди. © L34hGG / Reddit

«Вот что я называю „бюджетное шитье“ — от простыни до красивого платья пара стежков»

«Кстати, общая стоимость этого платья составила около $ 3 за ткань и 60 центов за пуговицу. Довольно экономно, если хотите знать мое мнение».

«Использовала пододеяльник из бюджетного магазина, чтобы сшить хогвартскую мантию для дочери»

«Итого потрачено примерно $ 7. Это тяжелый, легко поддающийся глажке материал, который прекрасно струится».

«За 2 дня смастерила себе платье из штор»

«Сшила эту блузку из мужской рубашки, приобретенной в комиссионке. Не идеально, но я довольна тем, что получилось»

Словами не могу передать, как мне нравится. © AlwaysNeedsAHug / Reddit

«Переделал милый, но крайне неудобный бюджетный рюкзак в симпатичную сумку»

«Сшила костюм Губки Боба, используя подержанную одежду, аквариумный фильтр и войлок»

«Вот во что превратились 4 галстука из комиссионки»

«Смастерила эту сумку из 2 старых джинсов и ремня»

«Переделала мужские брюки карго в такую вот юбку»

«Сестра собиралась выбросить старый топ. А я взяла и превратила его вот в это»

Готов поспорить, что твоя сестра теперь просит его обратно. © LickableLeo / Reddit

«Для круиза сшила себе платье из простыни»

«За 2 дня сшила из старых кухонных штор лиф-корсет»

Мне особенно нравится, какой ты придумала образ с ним на 2-м снимке, с такой исторической изюминкой. © AnyLemonade / Reddit

«Жакет в винтажном стиле из льняной занавески с вышивкой»

«Смастерила из старых простыней. Обычно я шью элементы декора, так что это первый предмет одежды»

Это же идеальный вариант, чтобы носить топик без лифчика. © craftasopolis / Reddit

«Хозяйственная сумка, которую я сделала из старого рекламного баннера продуктового магазина»

«Сшила одежду для отдыха из одеяла и крайне довольна результатом — такая мягкая и теплая»

Все, краду эту идею и больше никогда не буду носить обычную одежду. © ionobish / Reddit

«Я всегда говорю: если не можешь себе что-то позволить, то возьми и сделай сам»