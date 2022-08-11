19 виртуозов макраме, которые такое могут сплести, что закачаешься

В последнее время макраме переживает новую волну популярности. Частично это связано с возвращением стиля бохо-шик, причем не только в дизайне интерьеров, но и в одежде. Все больше людей начинают пробовать сплести что-нибудь из веревки, втягиваются в это занятие и создают уникальные вещи.

Мы в ADME были поражены тем, сколько всего можно сделать, если владеешь искусством макраме. Не только подвески для горшков с растениями, но и настенные панно, домики для кошек и даже одежду.

«Нашла в интернете узор, сплела по нему подставки для кружек. Теперь мое утро начинается вот так»

«Жена сплела это панно 3 года назад, и оно до сих пор мое любимое»

«Мой гамак одобрили»

«Сама придумала дизайн и сделала эту сумку. Что думаете?»

«Моя мама недавно увлеклась макраме»

«Браслет с розовым кварцем. Плела 8 часов без остановки»

«Мои уютные подставки»

«Я смастерила верх табурета для ног. Это заняло у меня примерно 8 часов»

«Сделала ожерелье. Оно придает харизмы и очарования. Поэтому все в радиусе 10 м влюбляются в него и начинают вас добиваться»

«Мы с сестрой-близняшкой обожаем макраме, поэтому решили сплести себе повязки на голову»

«Комнатная перегородка с элементами макраме. Мне так понравилось работать над ней!»

«Моя первая сумочка»

«Я сплела занавеску из двух частей, прямо горжусь ей. Она делает дом таким уютным»

«Работаю над своим первым платьем»

«Детские качели, которые я связала вручную. На работу ушло не меньше трех дней и около 400 м хлопковой нити»

«Моя жена плетет подвески для растений просто ради удовольствия. Видя, как ей это нравится, я тайком создал страницу в соцсетях с ее работами»

«Так там люди начали оставлять тонны сообщений, и она получила свой первый заказ».

«Думаю, немногие способны по достоинству оценить украшения, в которых вместо золота и серебра используется веревка»

«Сплела украшение для свадебного алтаря. Цветами его украсила талантливая флористка»

Потрясающе! Я повесила бы эту штуковину в своей спальне и смотрела бы на нее часами. © toiletbrushqtip / Reddit

Сова-мама и сова-малыш