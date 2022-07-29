19 женщин, которые наплевали на стереотипы и решили сделать седину своей фишкой

Стандарты красоты меняются с каждым годом, и сейчас все больше женщин делает выбор в пользу естественности. Даже такие знаменитости, как Энди Макдауэлл или Джейми Ли Кертис, уже много лет как отказались от краски для волос. Ведь при правильном уходе неокрашенные седые волосы выглядят шикарно.

Мы в ADME хотим показать вам женщин, которые не только не стесняются своей седины, но и с гордостью ее носят.

Кто сказал, что седина и кудри несовместимы?

«Седая прядь появилась еще в старшей школе и с тех пор немного отросла»

«В восторге от своих серебряных ниточек! Я бы вновь покрасила волосы, но слишком уж буду скучать по этим блесткам»

«Наконец-то я полюбила свою седину»

«Я надеюсь, что старею изящно. Хотя сильно паникую от того, что в этом году мне исполняется 40 лет»

«Мне вот нравится моя седина»

«В 55 лет полюбила серебро в волосах»

«В следующем году мне исполнится 50, и я лучше отложу деньги на путешествия, чем потрачу их на краску для волос»

«Не могу дождаться, когда уже вся голова поседеет. Потом и решу, оставлять или нет»

«Когда мне грустно, я смотрю на это фото. И настроение сразу поднимается — седые волосы и все такое!»

«40 недель без окрашивания. Интересно, как будут выглядеть мои кудри, когда полностью поседеют»

«Может быть, я бы избавилась от завитков, но мне нравятся слегка растрепанные кудряшки»

«Уже 2 года как не крашу волосы. И теперь получаю намного больше комплиментов, чем раньше»

«Мне 40, появилась седина. Муж сказал, что я преждевременно старею»

«Чувствую себя волшебно!»

Сначала я подумала: «Вау, как красиво покрашены волосы». Смотрятся очень здорово и стильно! © ayanoo / Reddit

Тот случай, когда натуральная седина смотрится роскошно

«Моя мама всегда коротко стригла волосы и делала химическую завивку. Но теперь за нею ухаживаю я и попросила ее отрастить. Ей 93!»

Я бы продала душу за такие густые и здоровые волосы в 93 года. Серьезно! © y0kvn / Reddit

«Отращивала их 1,5 года»

«Недавно постриглась еще короче и отпустила седину»

Ваши кудри просто восхитительны! До и особенно после. © KikiHamato / Reddit

