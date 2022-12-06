20+ человек изменили в себе всего одну мелочь, а теперь демонстрируют результаты на весь интернет

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Иногда люди чувствуют, что для счастья им чего-то не хватает. Например, подкорректировать форму носа, бровей, да хотя бы просто покрасить волосы в новый цвет. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые отважились на эксперимент и изменили в своей внешности всего одну мелочь.

«Я уже год думала о микроблейдинге и вот наконец решилась»

«Моя новая стрижка»

Я никогда не видела, чтобы такая необычная стрижка смотрелась настолько круто! Отличный выбор. © Kath_DayKnight / Reddit

6 месяцев после ринопластики

«После стало легче жевать, спало напряжение в суставах, лучше дышу и крепче сплю, меньше головных болей»

«Только что сделала микроблейдинг. Что думаете?»

«Вернулась на „темную сторону“»

«Прошло почти 1,5 года после операции. Мне наконец-то сняли брекеты»

«Верхняя челюсть сместилась на 5 мм вперед и на столько же вниз, нижняя челюсть — на 10 мм вперед, а подбородок — на 5 мм вниз и назад»

До и после блефаропластики

Подтяжка кожи рук. Через 2 недели после операции

«Ортодонт заверил, что, как только зубы начнут вставать на свои места, станет лучше. 7 месяцев спустя вот так!»

Невероятно, насколько нос меняет внешность человека

Гениопластика устранила косметические дефекты подбородка

Не зря ведь говорят, что брови меняют все

«Вот как трансплантация волос изменила мою жизнь»

До и после филлеров для лица

Когда сняли брекеты и наконец можно поразить мир своей улыбкой

Полгода после ринопластики

Блефаропластику делают не только женщины

«Исправила нависшее верхнее веко»

«Что вы думаете о моих новых бровях? Мне 57, и они плохо росли»

«Перед операцией я был настроен позитивно. Губы и область вокруг них значительно изменились»

Когда 5 недель не брился и выглядишь совершенно другим человеком

«2 года и 20 дней — и прощайте, брекеты!»

Между этими фото 1,5 года и ринопластика