20+ человек, которые обустроили себе такие балконы и веранды, что обзавидоваться можно

Если в доме есть балкон, то его можно не только использовать как кладовку, к чему большинство из нас привыкло, но и превратить в место для отдыха, занятий зарядкой на свежем воздухе, в читальную комнатку. И вовсе необязательно делать ремонт, который заметно ударит по кошельку. Иногда достаточно одной маленькой детали, чтобы преобразить любое пространство. Например, подвесного кресла, простой гирлянды или пары подушек.

Мы в ADME взяли на заметку пару идей обустройства балкона у пользователей сети и просто получили эстетическое наслаждение, глядя на эти фото. Чего и вам желаем.

«Вот так мы сделали свой балкон неприкосновенным для комаров и разных мошек»

А еще это классный способ сделать балкон безопасным для кошки. © Avocado_Boah / Reddit

На самом деле это 2 огромных куска тюля, которые я прикрепила с помощью кучи булавок. © OdaTheCat / Reddit

«Наконец-то закончила оформлять свой балкон в стиле „Алисы в Стране чудес“»

У вас талант. Создать такой дизайн, да еще и сделать это место уютным, — крутое достижение. © garysinises / Reddit

«Вид из окон веранды делает наш семейный домик таким уютным!»

О боже! Это, должно быть, похоже на рай, когда идет дождь. © TileFloor / Reddit

«Мой балкон все еще находится на стадии строительства, но мне уже нравится проводить здесь время»

Какой вид! Если честно, я бы буквально жила здесь, если бы это был мой балкон. © maggie081670 / Reddit

Кажется, это идеальное место, где можно проводить дождливые дни

Я прямо чувствую спокойствие, просто глядя на фото. © Queasy-Discount-2038 / Reddit

«Переехал в новую квартиру, решил немного поразвлечься с дизайном балкона. Вот что вышло»

Даже крошечный балкон может стать любимым местом в доме

«Сегодня соорудил такой вот маленький уголок для чтения у себя на балконе»

Я уже много лет хотела сделать именно такое местечко. Кажется, вы только что меня вдохновили. © dynamiterolll / Reddit

Крутое решение для застекленных до пола балконов: прекрасный вид и в то же время скрыто то, чего посторонним видеть не нужно

Вот что бывает, когда вам приходится сидеть дома и вы просто умираете от скуки. Стоит немного передвинуть мебель, попробовать новые комбинации — и образуется новое пространство

«Итак, мы решили переделать наш скучный балкон»

«Превратил уродливый бетонный балкон в тропический уголок для отдыха»

«Сегодня мы вдохнули немного жизни в свой балкон»

Шикарное место, чтобы выпить утреннюю чашечку кофе, пока встает солнце. © Unknown author / Reddit

«Начал превращать балкон в приятное место для отдыха»

«А поскольку я не умею пользоваться инструментами и управляться с гвоздями, вышел из ситуации вот так — просто поставил раздвижные штанги для штор».

«Переехал в квартиру с красивым балконом и превратил его в уютное место, где можно снять стресс»

«В этом году я подготовила свой балкон к лету»

Круто: почти в каждой детали здесь отражается твоя индивидуальность. © spacemonstera / Reddit

«Мой уютный балкон в кондоминиуме превратился в место для занятий йогой»

Прямо вижу, как люди дерутся за кресло справа. Потому что то, что слева, явно проигрывает, ведь смотрит на стену. © gummy_bear_time / Reddit

«Купили новую квартиру, и мне захотелось хоть как-то преобразить балкон»

«Балкон в нашем 100-летнем викторианском доме перед началом зимы»

«Немного подшаманил балкон в нашей новой квартире»

«Первое фото я сделал, когда мы только смотрели квартиру. Второе — итог моего рукоделия».

Да такой балкон в моем районе можно запросто сдавать в аренду как отдельную комнату за неплохую плату. © Sensiblyinteresting / Imgur

«Обновил свою веранду, чтобы создать уютное место для отдыха. Очень доволен результатом»

Я в полном восторге от «до» и «после». Это же как надо было постараться, чтобы сотворить из такой грязи чистую эстетику! © visuallearneraes / Reddit

Если вы думали, что мужская берлога — это беспорядок и носки по всей квартире, то вот вам опровержение