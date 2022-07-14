20+ человек, которые решили просто прогуляться вдоль моря, а наткнулись на такое, что хоть всему свету рассказывай

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Еще из фильмов про пиратов мы знаем, что море хранит несметные сокровища. Но совсем не обязательно быть капитаном Джеком Воробьем, чтобы их находить. При должном внимании во время простой прогулки по пляжу можно сделать ценные наблюдения. Например, заметить, как веревка истирает деревянный причал, или найти крошку-краба, который своим домиком избрал пластиковую крышку.

Мы в ADME просто без ума от внимательных людей, которые везде могут обнаружить что-то классное.

«Я нашел на берегу моря несколько агатов и подсветил их»

Веревки от ловушек для крабов уничтожают края этого пирса

Зеленая морская анемона

«Я установил цепь из морских улиток, и теперь они держатся друг за друга»

В Южной Африке приморскую автобусную остановку поглотили песчаные дюны

«Обнаружили эту морскую звезду в каменных бассейнах морского заповедника»

«Нашли на пляже в Орегоне»

«Моя жена обнаружила кусок морского стекла, на котором изображен крошка Йода»

«Нашли этот кусок дерева на пляже в Южной Каролине. Выглядит как птица»

Камень в форме анатомического сердца с кусочками ракушек

«Я нашла это сегодня в Португалии. Думаю, это старая банка от сардин, которую море чуть улучшило»

Целая колония морской жизни на подошве от ботинка

Вот насколько эта ракушка износилась в море

Этот краб живет внутри крышки от пластиковой бутылки

«Обнаружили эту красивую ракушку сегодня на пляже»

Думаю, это верхняя часть панциря краба. © TelemetryGeo / Reddit

Стол на пляже почти полностью поглощен песком

Так морская звезда «прогуливается» по песку

Это самое интересное, что я увидел за сегодня. © treknaut / Reddit

«Я нашел на пляже камень, похожий на Юпитер»

Кто-то вмонтировал динозавра сюда, когда на пляже велись строительные работы

Выглядит так, будто он вот-вот выйдет из бетона. © BlazingLatias / Reddit

«Моя девушка нашла этот камень на пляже. Он напоминает нам, что нужно быть счастливыми»

«Он исхудал после всего этого соленого воздействия»