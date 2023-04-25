20 человек, которые теперь 10 раз подумают, прежде чем что-нибудь заказывать в этом вашем интернете

Если вы частенько заказываете себе что-то в интернете, то наверняка хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда ожидания не совпали с реальностью. И одно дело, когда реальность оказывается гораздо круче первоначальной планки. Но зачастую все случается наоборот и полученный товар вызывает слезы и нервную улыбку.

Не пропустите бонус, который докажет вам, что подарок с дефектом из интернета — это не всегда плохой подарок.

1. 4 недели ожидания не оправдались

2. «Я заказал для жены пуфик. Стоило проверить размеры до получения, а не после»

3. «Заказали с мужем манеж для нашего малыша и не проверили размер. Кажется, теперь у нас есть арена для рестлинга»

4. Заказала 5 суповых тарелок и получила это...

Не понимаю, чем вы недовольны. Вы получили то, что заказывали. © Steve0hhh23 / Reddit

5. Ожидание и реальность немного не совпали

6. Настоящий Доктор Октопус был бы не в восторге от этого

7. Если вы не знали, что на самом деле домашним животным Гарри был ручной морж, то вот доказательства

8. «Что ж... Это не то, что я ожидала получить»

9. Шляпу справа дарят очень плохим ведьмам

10. «Заказал „садовую лейку“ в интернете. Мало того что она крохотная, так еще и непригодна для полива в принципе»

11. «Заказал наушники, но вместо них получил пустую коробку»

12. «Когда я заказывала эти ручки для ящиков, я не думала, что они будут размера „для муравьев“»

13. Просто представьте, что заказали себе картошку фри, а вам принесли картофель по-деревенски. И то и другое картошка, но есть нюанс....

14. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о неоправдавшихся ожиданиях от покупки в интернете

15. «Вместо Грогу получил его уродливого собрата»

16. Когда заказываешь что-то в интернете, нужно быть готовым к подобному

17. «Заказала ботинки с 50%-й скидкой и в итоге получила это...»

И чего вы бочку катите? Продавец не обманул, все как в описании. © CrazyBubus / Reddit



18. Надеялась получить ведьмовскую кружку, а получила то, что получила

«Ведьмовское зелье» — опечатка в первом слове, из-за которой надпись теряет смысл (прим. ADME).

19. «Подушка для беременных, которую я заказала, оказалась раза в 3 меньше, чем я думала»

Бонус: «Этого кота мне подарили на день рождения. Можно было бы обидеться, но вы только гляньте на него»