20 человек, которые теперь 10 раз подумают, прежде чем что-нибудь заказывать в этом вашем интернете
Если вы частенько заказываете себе что-то в интернете, то наверняка хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда ожидания не совпали с реальностью. И одно дело, когда реальность оказывается гораздо круче первоначальной планки. Но зачастую все случается наоборот и полученный товар вызывает слезы и нервную улыбку.
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1. 4 недели ожидания не оправдались
2. «Я заказал для жены пуфик. Стоило проверить размеры до получения, а не после»
3. «Заказали с мужем манеж для нашего малыша и не проверили размер. Кажется, теперь у нас есть арена для рестлинга»
4. Заказала 5 суповых тарелок и получила это...
- Не понимаю, чем вы недовольны. Вы получили то, что заказывали. © Steve0hhh23 / Reddit
5. Ожидание и реальность немного не совпали
6. Настоящий Доктор Октопус был бы не в восторге от этого
7. Если вы не знали, что на самом деле домашним животным Гарри был ручной морж, то вот доказательства
8. «Что ж... Это не то, что я ожидала получить»
9. Шляпу справа дарят очень плохим ведьмам
10. «Заказал „садовую лейку“ в интернете. Мало того что она крохотная, так еще и непригодна для полива в принципе»
11. «Заказал наушники, но вместо них получил пустую коробку»
12. «Когда я заказывала эти ручки для ящиков, я не думала, что они будут размера „для муравьев“»
13. Просто представьте, что заказали себе картошку фри, а вам принесли картофель по-деревенски. И то и другое картошка, но есть нюанс....
14. Нет повести печальнее на свете, чем повесть о неоправдавшихся ожиданиях от покупки в интернете
15. «Вместо Грогу получил его уродливого собрата»
16. Когда заказываешь что-то в интернете, нужно быть готовым к подобному
17. «Заказала ботинки с 50%-й скидкой и в итоге получила это...»
- И чего вы бочку катите? Продавец не обманул, все как в описании. © CrazyBubus / Reddit
18. Надеялась получить ведьмовскую кружку, а получила то, что получила
«Ведьмовское зелье» — опечатка в первом слове, из-за которой надпись теряет смысл (прим. ADME).
19. «Подушка для беременных, которую я заказала, оказалась раза в 3 меньше, чем я думала»
Бонус: «Этого кота мне подарили на день рождения. Можно было бы обидеться, но вы только гляньте на него»
- Ржу как конь! Этот котяра сделал мой день! © Slw202 / Reddit
Еще больше статей про не оправдавший ожидания онлайн-шопинг можно найти по этим ссылкам:
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- 20 фиаско онлайн-шопинга, после которых хочется потребовать свои деньги обратно
Фото на превью Scarlettlikescats / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 человек, которые теперь 10 раз подумают, прежде чем что-нибудь заказывать в этом вашем интернете
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