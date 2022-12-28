20 человек, которые нашли способ сэкономить на новогодней суете. Мы даже завидуем такой бережливости

Предновогодний период славится не только своим волшебным настроением, но и огромными тратами. И самая большая статья расходов выпадает обычно на подарки. Даже если покупать небольшие приятные презенты, в итоге все это выливается в немалую сумму денег. А ведь еще нужен бюджет, чтобы накрыть праздничный стол и принарядиться самим. Поэтому некоторые люди думают наперед и сокращают свои затраты на многие пункты.

«Вместо оберточной рождественской бумаги я завернула подарки в ткань, которая у меня валялась, предварительно обработала ее оверлоком»

Какая потрясающая идея и как же аккуратно это смотрится! Собираюсь повторить. Спасибо, что поделились. © myteddybelly / Reddit

«Безотходное потребление. Открытки к подаркам из картинок с прошлогоднего календаря»

«Вместо того чтобы выбросить календарь за 2019 год, я сохранила все фотографии с намерением использовать их в качестве открыток и подарочных бирок. Сделала для них картонную подложку из пачки из-под хлопьев, и получилась целая куча подарочных открыток для рождественских подарков!»

«Весной я купила кошачью мяту, а сегодня собрала ее, чтобы приготовить баночку для моей сестры и ее кошек на Рождество»

«Для упаковки подарков я использую бумагу из посылок, которые мне доставляли онлайн-магазины»

Меньше отходов — это здорово. А мы еще взяли несколько старых марок и украсили бумагу, так выглядит немного праздничнее. © selinakyle45 / Reddit

«Мы выбрали розмариновую елку, чтобы посадить ее в саду, как только пройдут праздники»

«Вместо рождественской елки я наряжаю лавровый куст. И не придется выбрасывать после Нового года»



«Сам сплел венок»

«В течение всей прошлой недели собирал материалы в парках, когда выгуливал собаку. У меня была с собой пара секаторов и спиртовой тампон, чтобы я мог срезать несколько маленьких веточек с каждого дерева. Просто связал несколько палочек для каркаса и приступил к плетению. Получилось не так уж плохо для первой попытки».

«Привлекаем своих детей к процессу, чтобы те мастерили этикетки для домашних консервов, а мы потом раздаем их в качестве подарков на Рождество»

«Мы выращиваем перец и готовим острые соусы, джемы и желе. У нас также есть яблоня, и мы готовим яблочный соус. Каждый год все в восторге от такого подарка и этикеток, сделанных детьми».

«Наша абсолютно бесплатная елка»

«Поясняю: государственный лес рядом с нами призывает людей приходить и срубать любое кедровое дерево высотой менее 3 метров в пределах парка бесплатно. Таким образом мы помогаем проредить лес и разнообразить флору. Разрешение на это тоже бесплатное. Выигрышно и для нашего кошелька, и для окружающей среды! И пахнет божественно. Еще одно преимущество — кошки ее не трогают, потому что им не нравится запах кедра».

«Добыл по частям весь венок совершенно бесплатно»



«Я постепенно добавляю к нему детали по мере того, как нахожу что-то во время своих прогулок. Это ничего мне не стоило, и это творческая отдушина, так что я не против так потратить время».

«Недавно придумала новую идею, как сэкономить, — покупать только коричневую подарочную упаковку и украшать ее каракулями»

«Моя елка из комиссионки»

«Я сейчас учусь в аспирантуре. Заранее знал, что не смогу позволить себе новую елку, но хотел насладиться праздниками сполна. Нашел это деревце в благотворительном магазине без какой-либо информации о нем, но я рискнул! А оказалось, что ее привезли с вращающейся подставкой и рабочими шнурами питания. Не хватает нескольких веток, но такой вариант идеально подходит для моей первой самостоятельной рождественской елки. Верхушка стоила всего $ 1».

«Почти безотходные подарки»

«Подарки из секонд-хенда и газета, которую я взяла из корзины для мусора в магазине на углу. Также использовала этикетки от банок из-под джема, которые я купила в комиссионном магазине. Пытаемся провести менее затратный праздничный сезон в этом году».

«Вместо того чтобы покупать подарочные пакеты для рождественских подарков, я использовала подержанную ткань и сшила многоразовые сумки. А свечи сделала в пустых банках из-под джема»

Я бы сказала, что это даже за гранью простой экономии. И была бы в восторге только от такой упаковки. А найти в ней еще и подарок — вообще огонь! © Ok-Sandwich7017 / Reddit

«В этом году я сама сделала рождественские открытки, вместо того чтобы покупать их в магазине»

«Экономная идея подарков для детей»

«Нам нужен был дешевый, запоминающийся подарок для племянничков на Рождество, поэтому мы попросили каждого из них нарисовать монстра, а потом превратили эти рисунки в очень простые мягкие игрушки. Я купила ткань для толстовок в комиссионке и достала набивку из подушек. Муж сшил их, и я набила».

«Идея для подарка — вторичное использование одноразовых стаканчиков»

«Поросенок на крышке — это самодельный шерстяной шарик. Внутри еще шерстяные шарики, которые я сделала для своей сестры. Я еще ничего не положила в другой контейнер, но, скорее всего, это будут либо домашние украшения, либо печенье».

«Первый раз упаковываю подарки так. Я купила несколько лент, а все остальное взяла из той упаковки, в которой мне когда-то что-то дарили»

«Для подарков и развешивания рождественских украшений в этот раз я использовала маленькие атласные ленты, которые пришиты к новым рубашкам»

«Я просто всегда отрезаю их, потому что они вечно выглядывают из-под воротника рубашки. У меня есть куча вещей, накопленных за многие годы. Еще я делаю с их помощью освежители в шкаф: наполняю кусочки ткани сушеной лавандой и завязываю этими лентами. Для упаковки подарков они тоже оказались хороши».

«Подарок для свекрови. Я использовала все тряпочки, которые у меня нашлись, даже самые страшненькие»