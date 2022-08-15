20+ человек, которые в пух и прах разбили стереотип о том, что бисероплетение — удел старых дев

Бисероплетение — один из древнейших видов рукоделия. Шутка ли: еще за 10 000 лет до нашей эры люди делали первые бусины из подручных материалов, и интерес к этому виду ручного творчества до сих пор не иссяк. Сегодня мастерство некоторых рукодельниц достигло таких высот, что их изделия из бисера иначе как шедеврами не назовешь.

Мы в ADME обожаем рассматривать работы умельцев, которые из обычных материалов творят нечто совершенно неординарное.

Змеюка на шею

Фраза «пригрел на груди змею» играет новыми красками. © 6**ou / Pikabu

Ван Гог наверняка даже не думал, какими красками может заиграть его «Звездная ночь», если ее расшить бисером

«На море хочется. В ожидании отпуска рождаются вот такие вещи. Знакомьтесь, сумочка-кальмар „Посейдоша“»

«Мой самый амбициозный проект на сегодняшний день: рояль и скамья из стеклянных жемчужин! Я сделала все это специально в подарок моему педагогу по фортепиано»

Неординарное колье с «ловцами снов»

«Я сделала свой свадебный букет из бисера и проволоки. Храню его до сих пор»

«Мои первые сережки и те, что я сделала последними. Если честно, мне обе пары нравятся»

«Сделала колье из бисера»

«Попробовал свои силы во французском бисероплетении — это отнимает много времени, но весело»

«Раньше я думала, что вышивка бисером — это удел старых дев. Каюсь. Потом я влюбилась, вышла замуж, переехала в деревню. И тут я стала вышивать»

«Вот уже полгода, как меня прет от вышивки. Все хорошо, но мать страдает: „И для этого ты в университетах училась?!“ Но я ей ничего не отвечаю».

«Я сделала эти сережки в подарок на день рождения лучшей подруге. „Сияние“ — ее любимый фильм»

4 месяца работы, 78 см в диаметре, 1 300 грамм бисера, 35 полных бессонных ночей — это все об этой салфетке⁠⁠

«Моя вышивка бисером добралась до Парижа! Этот комплект я вышила всего через 9 месяцев после того, как занялась бисерным рукоделием»

Новогодняя игрушка со снегирем может стать главным украшением елки

«Мне понадобилось 10 месяцев, чтобы расшить тапки бисером. Так рада, что наконец-то закончила!»

Такой воротник придаст благородства любому наряду

Орхидея из бисера будет цвести круглый год

«Украсила шляпу. Еще я планирую сделать несколько ожерелий или браслетов из бисера, чтобы они подходили к этому головному убору»

«Начала заниматься бисероплетением меньше года назад. Вот сережки, которые я сделала»

Качели на дереве сразу уносят в воспоминания о детстве

«Мой цветочный воротник. Тут чешский и японский бисер, кристаллы Сваровски и около 80 часов труда»

«Друг подарил мне, наверное, тонну бисера, если не больше, так что теперь я учусь применять его в рукоделии. Сейчас я пытаюсь расшить бисером обувь»

«Густав Климт. „Дама с веером“. 15 000 бусин, полгода работы. Я художник, я так вижу»

«Свадебная фата моей подруги была расшита бисером вручную»

«Моя эксклюзивная расшитая бисером сумка. Я сделала ее сама»