20+ человек, которые в пух и прах разбили стереотип о том, что бисероплетение — удел старых дев
Бисероплетение — один из древнейших видов рукоделия. Шутка ли: еще за 10 000 лет до нашей эры люди делали первые бусины из подручных материалов, и интерес к этому виду ручного творчества до сих пор не иссяк. Сегодня мастерство некоторых рукодельниц достигло таких высот, что их изделия из бисера иначе как шедеврами не назовешь.
Мы в ADME обожаем рассматривать работы умельцев, которые из обычных материалов творят нечто совершенно неординарное.
Змеюка на шею
- Фраза «пригрел на груди змею» играет новыми красками. © 6**ou / Pikabu
Ван Гог наверняка даже не думал, какими красками может заиграть его «Звездная ночь», если ее расшить бисером
«На море хочется. В ожидании отпуска рождаются вот такие вещи. Знакомьтесь, сумочка-кальмар „Посейдоша“»
«Мой самый амбициозный проект на сегодняшний день: рояль и скамья из стеклянных жемчужин! Я сделала все это специально в подарок моему педагогу по фортепиано»
Неординарное колье с «ловцами снов»
«Я сделала свой свадебный букет из бисера и проволоки. Храню его до сих пор»
«Мои первые сережки и те, что я сделала последними. Если честно, мне обе пары нравятся»
«Сделала колье из бисера»
«Попробовал свои силы во французском бисероплетении — это отнимает много времени, но весело»
«Раньше я думала, что вышивка бисером — это удел старых дев. Каюсь. Потом я влюбилась, вышла замуж, переехала в деревню. И тут я стала вышивать»
«Вот уже полгода, как меня прет от вышивки. Все хорошо, но мать страдает: „И для этого ты в университетах училась?!“ Но я ей ничего не отвечаю».
«Я сделала эти сережки в подарок на день рождения лучшей подруге. „Сияние“ — ее любимый фильм»
4 месяца работы, 78 см в диаметре, 1 300 грамм бисера, 35 полных бессонных ночей — это все об этой салфетке
«Моя вышивка бисером добралась до Парижа! Этот комплект я вышила всего через 9 месяцев после того, как занялась бисерным рукоделием»
Новогодняя игрушка со снегирем может стать главным украшением елки
«Мне понадобилось 10 месяцев, чтобы расшить тапки бисером. Так рада, что наконец-то закончила!»
Такой воротник придаст благородства любому наряду
Орхидея из бисера будет цвести круглый год
«Украсила шляпу. Еще я планирую сделать несколько ожерелий или браслетов из бисера, чтобы они подходили к этому головному убору»
«Начала заниматься бисероплетением меньше года назад. Вот сережки, которые я сделала»
Качели на дереве сразу уносят в воспоминания о детстве
«Мой цветочный воротник. Тут чешский и японский бисер, кристаллы Сваровски и около 80 часов труда»
«Друг подарил мне, наверное, тонну бисера, если не больше, так что теперь я учусь применять его в рукоделии. Сейчас я пытаюсь расшить бисером обувь»
«Густав Климт. „Дама с веером“. 15 000 бусин, полгода работы. Я художник, я так вижу»
«Свадебная фата моей подруги была расшита бисером вручную»
«Моя эксклюзивная расшитая бисером сумка. Я сделала ее сама»
А какой вид рукоделия по душе вам?
Фото на превью cuculus / Pikabu
AdMe/Народное творчество/20+ человек, которые в пух и прах разбили стереотип о том, что бисероплетение — удел старых дев
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