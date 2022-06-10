20+ человек, которые показали все, на что способны, в своих хобби. И это заслуживает аплодисментов

Существует множество хобби на любой вкус и цвет: от рисования и варки мыла до изобретения своих алфавитов и изготовления диорам. Поэтому вполне естественно, что можно подобрать занятие по душе. И тогда происходит магия — не жаль ни материалов, ни времени, ни усилий, чтобы создать настоящий шедевр.

Мы в ADME очень любим творчество и не смогли пройти мимо увлеченных людей, которые создали нечто очень крутое.

«Цветочно-акварельные макароны»

«Мыльная река. Еще работаю над тем, чтобы вода была на самом деле прозрачной»

«Сделала сумочку, впервые с использованием искусственной кожи и заклепок»

Крошечные мишутки любят позировать для фото

«Я сделал кольцо. Форму вручную вылепил из воска и потом отлил из серебра»

«Я сделала новые переплеты для книг. Они называются „Таинственный сад“. И сама нарисовала иллюстрации, которые скрыты за дверцами»

Прекрасно! Я могу представить целый мир внутри книги, когда дверь открывается. © EvilwifeOG / Reddit

«Первый опыт консервации. У меня получилось 6 баночек клубнично-малинового джема»

«Черт возьми, это мой джем».

Мне нравится наклейка на банке. Я показал жене, и она рассмеялась. Спасибо за вклад в мой брак. © eagle00255 / Reddit

«Закончила свое „галактическое“ платье как раз к концерту, посвященному „Звездным войнам“»

«Детеныш пситтакозавра в натуральную величину. Моя первая скульптура из полимерной глины»

«После бесконечных часов работы и пары тысяч французских узелков я закончила вышивать карту звездного неба»

Свеча для тех, кому нужно в отпуск: напоминает сразу и закат, и морской прибой

«Когда мы встретились, мой парень спросил о доме моей мечты и зарисовал его. Потом мы 9 недель работали в его мастерской. Вот результат. Размер — 62 на 34 см»

Райское место, которое помещается на столе

«Я разработал собственный алфавит и превратил его в шрифт для книги, которую сам сделал»

Создание алфавита — это не разработка нового языка, это присвоение каждой букве привычного алфавита нового символа. С помощью программного обеспечения можно перевести эти символы в компьютер, и при выборе этого шрифта и наборе текста привычным образом на экране будет отображаться такой алфавит (прим. ADME).

«Цветы из глины, которые я сделала ко Дню матери»

«Закончила интерьер своего кукольного домика ведьмы»

«Дверцы для электрощитков, которые я сделал, вдохновившись творчеством Фрэнка Ллойда Райта»

«Недавно я сделал розу из металла для девушки, которая мне нравится»

«Я художник по кексам и сегодня сделал вот такой ненастоящий кексик»

«Я сделала витраж с Мистером Крабсом»

«Это корги моего друга. Мама сделала его портрет в технике квиллинга»

«Страница из моего заброшенного графического романа»

«Я нарисовала эту картину с помощью оттисков. На половинках сладкого картофеля я вырезала фигуры и наносила краску, чтобы получилась печать»

«Я сваляла из шерсти этого дружочка»

«Я сделала маленькую семью тапиров»