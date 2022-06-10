20+ человек, которые показали все, на что способны, в своих хобби. И это заслуживает аплодисментов
Существует множество хобби на любой вкус и цвет: от рисования и варки мыла до изобретения своих алфавитов и изготовления диорам. Поэтому вполне естественно, что можно подобрать занятие по душе. И тогда происходит магия — не жаль ни материалов, ни времени, ни усилий, чтобы создать настоящий шедевр.
Мы в ADME очень любим творчество и не смогли пройти мимо увлеченных людей, которые создали нечто очень крутое.
«Цветочно-акварельные макароны»
«Мыльная река. Еще работаю над тем, чтобы вода была на самом деле прозрачной»
«Сделала сумочку, впервые с использованием искусственной кожи и заклепок»
Крошечные мишутки любят позировать для фото
«Я сделал кольцо. Форму вручную вылепил из воска и потом отлил из серебра»
«Я сделала новые переплеты для книг. Они называются „Таинственный сад“. И сама нарисовала иллюстрации, которые скрыты за дверцами»
- Прекрасно! Я могу представить целый мир внутри книги, когда дверь открывается. © EvilwifeOG / Reddit
«Первый опыт консервации. У меня получилось 6 баночек клубнично-малинового джема»
«Черт возьми, это мой джем».
- Мне нравится наклейка на банке. Я показал жене, и она рассмеялась. Спасибо за вклад в мой брак. © eagle00255 / Reddit
«Закончила свое „галактическое“ платье как раз к концерту, посвященному „Звездным войнам“»
«Детеныш пситтакозавра в натуральную величину. Моя первая скульптура из полимерной глины»
«После бесконечных часов работы и пары тысяч французских узелков я закончила вышивать карту звездного неба»
Свеча для тех, кому нужно в отпуск: напоминает сразу и закат, и морской прибой
«Когда мы встретились, мой парень спросил о доме моей мечты и зарисовал его. Потом мы 9 недель работали в его мастерской. Вот результат. Размер — 62 на 34 см»
Райское место, которое помещается на столе
«Я разработал собственный алфавит и превратил его в шрифт для книги, которую сам сделал»
Создание алфавита — это не разработка нового языка, это присвоение каждой букве привычного алфавита нового символа. С помощью программного обеспечения можно перевести эти символы в компьютер, и при выборе этого шрифта и наборе текста привычным образом на экране будет отображаться такой алфавит (прим. ADME).
«Цветы из глины, которые я сделала ко Дню матери»
«Закончила интерьер своего кукольного домика ведьмы»
«Дверцы для электрощитков, которые я сделал, вдохновившись творчеством Фрэнка Ллойда Райта»
«Недавно я сделал розу из металла для девушки, которая мне нравится»
«Я художник по кексам и сегодня сделал вот такой ненастоящий кексик»
«Я сделала витраж с Мистером Крабсом»
«Это корги моего друга. Мама сделала его портрет в технике квиллинга»
«Страница из моего заброшенного графического романа»
«Я нарисовала эту картину с помощью оттисков. На половинках сладкого картофеля я вырезала фигуры и наносила краску, чтобы получилась печать»
«Я сваляла из шерсти этого дружочка»
«Я сделала маленькую семью тапиров»
А какие хобби у вас? Или, может быть, есть что-то, чем вы давно хотели заниматься, но откладывали?