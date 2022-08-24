20+ человек не стали скрывать свои странные пищевые пристрастия, а раструбили о них всему интернету

Есть определенные сочетания продуктов, которые многим нравятся. Или традиционные способы поедания каких-то вкусностей. Например, молоко с печеньем или пюре с котлетой. Но почти у каждого человека есть какое-то вкусовое пристрастие, которое им кажется вершиной блаженства, а остальным — чем-то неординарным, мягко говоря. Но именно поэтому можно спросить друзей о подобных привычках и попробовать что-то новое. Может, кому-то придется по душе тунец с чипсами или макароны с черникой. А кто-то начнет есть растаявшее мороженое с тарелки.

Мы в ADME всегда за то, чтобы пробовать что-то новое. И пусть некоторые сочетания кажутся ну очень неожиданными, в этой непредсказуемости вкусовых ощущений точно что-то есть.

«Меня попросили взять что-то перекусить на всех на рабочем совещании. Я думаю, это то, что нужно»

Сделай вид, что расстроен, когда они откажутся от такого угощения. © TheRealCaptainHammer / Reddit



«Мне нравятся фрукты на домашней пицце»

Арбуз со сгущенным молоком? Почему бы и нет!

«Спустя 3 года брака узнал, что моя жена ест печенье Oreo таким образом. Теперь не знаю, как с этим дальше жить»

«Моя любимая закуска. Я называю это „тако с маринованным огурчиком“»

«Приготовила себе такой ужин. И неважно, что мне 27»

Консервы из тунца на чипсах со вкусом барбекю — звучит одновременно пугающе и интригующе

«Друг решил, что мне нельзя об этом молчать. Люблю смешивать ванильное мороженое и чипсы»

«Мы с женой не можем определиться, у кого вкусы более странные. Она любит макароны с сыром, кетчупом и перцем, а я добавляю немного маргарина»

«Да, мне нравится класть яичницу на чили кон карне»

«Я сделал бананово-клубничный блинчик, правда, он выглядит как жареная колбаса»

«Пицца моей кузины: зеленый лук, измельченный ананас и о-о-очень много сыра»

«Моя девушка сделала мне сэндвич»

«Парень принес это мне поесть. Тосты с арахисовым маслом и огромными зефирками»

«Смесь из риса, карри, козьего сыра с клюквой и еще крекеры. Кто скажет, что у меня был плохой день?»

«В местном кафе начали делать пиццу на завтрак. С запеченной фасолью и кровяной колбасой»

Это «бутерброд с вонючим тофу». И да, это его официальное название

«Когда нужен белок, а готовить лень. Представляю вашему вниманию консервированную сардину с соусами шрирача и хойсин. Подается на бумажной салфетке»

«Банан, сыр, омлет и майонез, сделанный на сладком уксусе. Просто обожаю!»

Пицца с кровяной колбасой, беконом и брусничным джемом. Трудно даже представить, как это все на вкус

Если под рукой не оказалось соуса к пасте, можно взять начинку из черничного пирога

«Моя коллега предпочитает бублик с сыром, луком и арахисовым маслом»

Да, почему бы и не смешать малину с грибами на ужин, если кому-то это нравится!

«Ветчина, брусничный джем и майонез с жареным чесноком. На самом деле это довольно неплохо»

«Мои родители были уверены, что, если ребенок съест крошечный кусочек мороженого, он сразу заболеет. Поэтому, даже будучи взрослой, моя сестра ест мороженое вот так»

«Итак, я беременна. И на данный момент моя любимая еда — вот такой катастрофический домашний колбасный салат»