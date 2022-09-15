20 человек поделились тем, какие общепринятые вещи вгоняют в краску так сильно, что хочется покинуть планету
Практически каждый день мы контактируем с большим количеством людей, и порой возникает некое чувство неловкости за их поведение. Казалось бы, что может быть романтичнее, чем стать свидетелем того, как парень делает своей возлюбленной предложение во время полета на воздушном шаре. Однако девушке может оказаться не по нраву такая идея, и она скажет уверенное «нет». Вот в такие моменты захочется провалиться сквозь землю, причем не только кавалеру, но и всем присутствующим.
Мы в ADME покажем на примере историй от пользователей сети, что почувствовать себя не в своей тарелке можно даже через экран компьютера или телефона.
- Публичное поздравление с праздником. После моего дня рождения парень забронировал столик и позвал меня в ресторан. Посетителей было довольно много. И вот, когда официант нес мне тортик, все вокруг внезапно начали петь. Я густо покраснела. Но оказалось, что в помещении ресторана проводился какой-то концерт... В общем, как-то все случайно совпало. Парень заснял все это на видео, в том числе то, как я сидела вся красная от смущения. © Palindromer101 / Reddit
- Предложение руки и сердца на публике. Знакомый рассказал историю о том, как он сделал предложение во время полета на воздушном шаре. В корзине в этот момент находились и другие люди. Девушка ему внезапно отказала. Но вся суть даже не в отказе, а в том, что после этого предстояло еще часа 2 вместе лететь, прежде чем они приземлятся. © geefurious / Reddit
- Запись видеоблога на публике. Когда я уезжаю в командировки, я постоянно общаюсь по видеосвязи со своими дочками, пока гуляю по городу. А заодно показываю им достопримечательности. Но почему-то всегда немного беспокоюсь о том, что люди подумают, будто я веду свой видеоблог. © PerplexityRivet / Reddit
- Обработанные фото в социальных сетях. Одна из моих подруг часто публикует свои сильно отфильтрованные фотографии. Они настолько размытые, что можно разглядеть только расплывчатые глаза на чем-то отдаленно похожем на лицо, да еще и с эффектом виньетки. А я думаю: «Дорогая, тебе 42 года, давай-ка ты уже смирись с этим. Займись своим внешним видом, если так хочется, но все эти фильтры не работают». А те, кто считает подобные фото естественными, либо слепы, либо последние 10 лет жили в каком-то бункере. © Majestic-Cheetah75 / Reddit
- Вечеринки по поводу пола ребенка. Всего пару раз в жизни я видел, что публичные вечеринки, посвященные раскрытию пола, заканчивались по-человечески. Обычно все ведут себя безответственно: кругом конфетти, воздушные шары и блестки, которые просто разбрасывают и потом забывают убрать. © Liversteeg / Reddit
- Однотипные фразы в начале видеороликов. Это ужасно, когда видеоблогеры заканчивают свою речь словами: «Поехали!» Мне кажется, что я превращаюсь в старика. © NewDoah / Reddit
- Громкое прослушивание музыки на природе. Как же неловко, когда отдыхаешь в тихом местечке на природе, но тут какие-нибудь балбесы включают свою музыку на полную громкость. © R4y3r / Reddit
- Утомительное ожидание перед объявлением победителей. Меня сводит с ума это 30-секундное ожидание на шоу талантов после фразы: «И победителем становится...» И в этот момент камера переключается на выражение лиц всех участников. © TummySpuds / Reddit
- Использование чужого праздника в своих интересах. Меня пригласили на помолвку в качестве гостя, и какой-то парень сделал своей девушке предложение при всех. У него даже не было кольца, это было неожиданно. Он даже осмелился выключить музыку, чтобы привлечь к себе внимание. А вот его девушка была безумно смущена, как и остальные гости. О чем вообще думают люди, когда вытворяют подобное? © asphyxiationbysushi / Reddit
- Постоянные просьбы о совместном фото. Мой папа всегда пытался заставить нас сфотографироваться вместе, поэтому я ненавидела фото. На большинстве из них я выгляжу раздраженной. © Typingpool / Reddit
- Когда маленьких девочек одевают как взрослых. Знаю одну 11-летнюю девочку, которую позвали в гости, а она пришла в черном мини-платье, черных туфлях на каблуке, с темным макияжем, с наращенными волосами и накладными ногтями. А вся соль в том, что поводом для праздника был день рождения дедушки ее подруги. © anyusernamethatislef / Reddit
- Пары, которые выясняют отношения на людях. У меня была «подруга», которая вечно жаловалась на мужа, причем за его спиной. Она унижала его за то, что он мало зарабатывает, мол, бриллиант на ее помолвочном кольце недостаточно большой и так далее. Мне пришлось прекратить с ними общаться, потому что все это просто выводило меня из себя. © _ShortGirlProblems_ / Reddit
- Моменты, когда поют во время поздравлений. Ох, как же я ненавижу, когда поздравляют с днем рождения и при этом поют. Подпевать остальным для меня было бы глупо, поэтому я молча стою с натянутой улыбкой и выгляжу при этом дурочкой. © the_quirky_ravenclaw / Reddit
- Люди, которых приходится обходить в публичных местах. Так неловко, когда люди резко останавливаются в конце эскалатора и в замешательстве начинают смотреть по сторонам, словно их только что инопланетяне сюда высадили. Ну можно же просто отойти чуть подальше и уже там вертеть головой! © unknown author / Reddit
- Люди, которые громко едят или пьют на публике. Я не понимаю людей, которые шумно прихлебывают чай, потому что он слишком горячий. Просто подождите еще одну минутку, и вы сможете пить без этих ужасных звуков. © AVideoLife / Reddit
- Беспардонное общение по телефону в присутствии других людей. Смущаюсь, когда кто-то при всех разговаривает по телефону. Можно же по-быстрому уточнить, важный это звонок или нет, либо сказать: «Я сейчас не один. Могу я перезвонить позже?» © luckymintfriday / Reddit
- Когда кажется, что обращаются к вам, а на самом деле нет. Ох, этот момент, когда человеку кто-то улыбается и машет рукой, а он отвечает тем же в ответ. Но тут оказывается, что махали кому-то другому, стоявшему чуть поодаль. © sl8td / Reddit
- Аплодисменты во время посадки самолета. Так неловко, когда в самолете, самом безопасном виде транспорта из когда-либо изобретенных, люди начинают хлопать при посадке. Вы же не хлопаете после каждой поездки на машине. © theotherquantumjim / Reddit
- Моменты, когда книгу судят по обложке. Я сам не свой, если вижу ситуацию, как на музыкальном шоу у всех судей появляется насмешливая ухмылка при виде упитанного человека на сцене. А потом, когда они слышат шикарный голос исполнителя, делают вид, что шокированы. © RahvinDragand / Reddit
- Пренебрежительное отношение к чужому труду. Мой муж всегда отказывается возвращать тележку в магазин. Говорит: «Так я отнимаю у кого-то работу». Но я-то знаю, что он просто ленится. Прикол в том, что если на парковке есть свободное место для машины, но кто-то другой также оставил там тележку, то он начинает сильно злиться. © chartito / Reddit
А какие поступки других людей вгоняли вас в краску?
AdMe/Народное творчество/20 человек поделились тем, какие общепринятые вещи вгоняют в краску так сильно, что хочется покинуть планету
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