20 человек поделились тем, какие общепринятые вещи вгоняют в краску так сильно, что хочется покинуть планету

Практически каждый день мы контактируем с большим количеством людей, и порой возникает некое чувство неловкости за их поведение. Казалось бы, что может быть романтичнее, чем стать свидетелем того, как парень делает своей возлюбленной предложение во время полета на воздушном шаре. Однако девушке может оказаться не по нраву такая идея, и она скажет уверенное «нет». Вот в такие моменты захочется провалиться сквозь землю, причем не только кавалеру, но и всем присутствующим.