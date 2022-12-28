20+ человек, которые расстарались к праздникам и наготовили на стол всяческую красоту

В зимние праздники все стараются приготовить что-нибудь эдакое, чтобы поразить своим кулинарным мастерством родных, друзей и коллег. Да еще чтобы все вспоминали эти шедевры аж до следующего года. Мы обратились к фотографиям от пользователей сети, которые наготовили к Новому году и Рождеству целую гору сладостей.

«В прошлом году я сделала себе подарок и купила урок по созданию пряничных домиков. Не особо верила, но вроде получилось, и я даже довольна результатом»

С Новым годом!

Безе в виде снеговиков

«Жена испекла пряничный домик»

«Cделала рождественские кексы»

«Мы с мужем печеньки имбирные разукрашивали часа 3 — замучились»

«Рулет для коллег. Надеюсь, он всем подарит праздничное настроение. Такое же, какое ощутила я сама, когда готовила его!»

«А мы вот такой домик в этом году сделали. Внутри еще подсветка есть»

«Я использовала зернышки граната, чтобы сделать елочки по бокам торта из белого шоколада. Получилось очень мило!»

Украшение новогоднего печенья

«Моя первая елочка из имбирных пряников!»

«Отточила мастерство в приготовлении пирожных макарон. Как раз к праздникам!»

«Моя бабушка вот так умеет. Внутри он бисквитный. И еще он вкусный»

Домашняя версия пирожных «елочка»

«Коробка с рождественским печеньем для моих коллег. Было очень весело его делать!»

«В этом году впервые решилась на то, чтобы сделать пряничный домик. Очень боялась, что не получится»

«Мой рождественский торт»

«Делюсь новогодними вкусняшками. В этот раз решила добавить символ года»

Новогодний торт с малиновым муссом

«Щелкунчик полностью из пряника. Конечно, у него не получится расколоть орех, но зато он может двигать челюстью и ручками»

«Барабанчик, на котором он стоит, — это маленькая шкатулочка, в нее можно положить конфетки».