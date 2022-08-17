20+ доказательств того, что даже среди гор барахла можно отыскать по-настоящему крутые вещицы

Наверное, практически каждый человек был бы не прочь найти клад: сундук с драгоценностями или тайник в стене с золотыми монетами. Такие чудеса случаются редко, а вот обнаружить стоящую вещицу на барахолке или в комиссионном магазине людям удается гораздо чаще. Иногда в руки счастливцев попадают такие сокровища, что они не могут перестать кричать о своей удаче на весь интернет.

Мы в ADME всегда искренне радуемся за тех, кому удается найти нечто особенное там, где другие видят только ничего не стоящий хлам.

«Купили масленку за $ 3 в комиссионке, потому что расцветка понравилась. Крышка была приклеена скотчем, поэтому внутрь не заглядывали»

«Принесли домой, открыли крышечку, а внутри лежат аж $ 60!»

«Я нашла 3 великолепных вечерних платья 1950-х годов на дворовой распродаже. Каждое из них стоило всего $ 1»

«Увидела в антикварном магазине недорогой футляр 1902 года. Сам он сделан из серебра, а внутри хранятся монеты»

«Откопала эти потрясающие туфли Brian Atwood на барахолке! Они стоили $ 14,99, но со скидкой обошлись мне всего в $ 7,5»

Отличная находка! Изначально они стоили $ 180. © heyheyitsashleyk / Reddit

«Нашел лампу середины XX века на гаражной распродаже. Она великолепна!»

«Купила крошечную портативную посудомойку в интернете за $ 40. Она почти новая, даже с защитной пленкой. Вообще-то такие посудомоечные машинки стоят по $ 380!»

«Нашла эти сережки в комиссионке. Они стоили всего $ 2, и я их купила. Принесла домой, отмыла от грязи и увидела пробу»

«Оказывается, это не симпатичная бижутерия, а настоящее 14-каратное золото с жемчугом».

«На зеркале не было цены. Продавец в комиссионном магазине отдал мне это великолепие всего за $ 8!»

«Купила 2 пальто 1970-х годов: одно отделано овечьим мехом, а второе шерстяное. Отдала за оба $ 35, а потом выяснила, что первое — фирменное и стоит около $ 630»

«Крутая ваза за $ 5, которую я откопала на барахолке!»

«Не могу поверить в свою удачу! Я нашла в комиссионке 4 чайные ложки Tiffany, 6 чайных ложек Georg Jensen и одно кольцо для салфеток Tiffany, все это за $ 2»

«Я посмотрела в интернете: одна такая ложечка стоит $ 195. Я в восторге!»

«Я чертовски люблю причудливую обувь, поэтому не смогла пройти мимо этих ярких сапог»

«Нашел этот браслет в ведре с бижутерией в местной комиссионке. Мне он понравился, поэтому я заплатил за него $ 0,25»

«А местный ювелир сказал мне, что это не бижутерия вовсе, а 10-каратное золото с настоящими бриллиантами».

«Совершенно новая вафельница из комиссионного магазина за $ 8. Не смог удержаться от покупки»

«Нашла винтажный клатч предположительно 1950-х годов на барахолке»

Сумки и клатчи этой марки обычно стоят от $ 50 до $ 200, но при этом есть и более ценные экземпляры. © Swedish-Butt-Whistle / Reddit

«Я не смела даже надеяться, что когда-нибудь найду в комиссионке этот набор для специй!»

«У меня отвисла челюсть, когда я увидела фирменный шарф Burberrys за $ 5,99. И нет, это не подделка — это тот самый культовый винтажный кашемировый шарф Nova»

«Нашла в комиссионке чемодан. Открыла его и увидела краски и цветные карандаши. Неплохо за $ 7,95!»

«Но когда я пришла домой, то обнаружила, что под слоем красок и карандашей скрыты еще 2 отделения, а там фломастеры и пастели. Мечта художника сбылась!»

«Я нашла прекрасное колье из жемчуга и золота на распродаже всего за $ 1!»

«Купил сегодня комод за $ 25 в комиссионном магазине. Судя по дате, которая на нем написана, этому предмету мебели более 140 лет»

«Купила на блошином рынке гигантскую плетеную корзину в виде улитки за $ 10. Это мальчик, я назвала его Гильермо»

«Я получил этот шкаф бесплатно и просто расплакался от счастья. Здесь ручная роспись, отделка из сусального золота, встроенное освещение»

«Чувствовала себя немного виноватой, когда урвала в комиссионке сразу две лампы-бабочки, но не могла отказать себе в этом удовольствии»

«Я нашел этот кулон с лазуритом в комиссионке. Он мне просто понравился, и я заплатил за него $ 20. Ювелир сказал мне, что тут 18-каратное золото и бриллиант»

«Но фишка даже не в этом, а в том, что стоит такой кулон, по словам ювелира, от $ 1 500 до $ 2 000».

«Купила набор из 3 винтажных модных чемоданов за $ 15. Кажется, ими вообще не пользовались до меня»

«Я вышла замуж в свадебном платье за ​​$ 30. Спасибо комиссионным магазинам!»