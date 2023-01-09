20+ доказательств того, что в голове у наших детей загадок больше, чем в легенде о затонувшей Атлантиде

Воображение у наших ненаглядных дочек и сыночков настолько богато, что порой нам сложно понять их мысли и объяснить их поступки. Своей непредсказуемостью дети могут поставить в тупик самого опытного родителя. Но еще чаще они веселят нас своими умозаключениями, которые стоит записывать в отдельный блокнот и перечитывать, когда хочется посмеяться от души.