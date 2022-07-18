20+ фото, которые объяснят, почему одни ждут, когда наступит лето, а другие — когда оно закончится уже
В детстве все мечтали, чтобы лето не кончалось. Став постарше, некоторые из нас разлюбили это чудесное время года — мол, слишком жарко, комары и мухи, постоянно надо помнить про солнцезащитный крем, да и никаких каникул у взрослых не предвидится.
Мы в ADME искренне верим, что для каждого у лета припасен идеальный день. Хотя бы один. И никакие неприятности не помешают им насладиться. А если что-то пойдет не так, то утешением послужит фото, которым стоит поделиться со всем миром.
«В доме моих друзей летом было так жарко, что свеча растаяла и приняла вот такую форму»
«Купил новые шорты. Они короче старых, и теперь моя нога выглядит как неаполитанское мороженое»
Неаполитанское мороженое — десерт из 3 слоев холодного лакомства: ванильного, клубничного и шоколадного. — Прим. ADME.
«В моем водосточном желобе пророс и расцвел лук»
«Наслаждаемся солнышком на пляже»
«Решил, что жена купила новый солнцезащитный крем. Понял, как я ошибся, только когда уже наполовину измазал им лицо»
Надпись на тюбике: «Клеевой карандаш».
«Летом я целыми днями работаю на улице. Была такая жара, что ручка в моем кармане моментально растеклась»
«Этот кактус цветет раз в году, а в течение последних лет он у меня расцветает всегда в неделю летнего солнцестояния»
«Оставленная на лето в салоне машины газировка от жары потеряла цвет»
Полные руки настоящего летнего счастья
«Я на все лето забросил велик в саду, и он стал частью экосистемы»
«Ранним утром еду на велике на работу»
«Прошлым летом поймала в объектив двойную радугу»
«Тыковка терпеть не может ветер на пляже»
Когда в Новой Зеландии начинается лето, пора ждать в гости медуз
«Это я нарисовал на фестивале рисунков мелками»
Собаки рады лету
«Прошлым летом ездил в командировку. Обычно у меня получаются паршивые фоточки, но эта мне действительно удалась»
«Все лето искала в траве хотя бы один. Наконец, после того как уже перестала надеяться, случайно наткнулась на него»
«Соседские детишки застали меня врасплох. Месть будет быстрой»
«Когда-то папа купил мне гамак, и день, когда мы его вешаем, в нашей семье считается официальным началом лета»
«В этом году достали гамак, а мыши разгрызли его на кусочки. Мне было так грустно. Муж сделал мне сюрприз, купив новый. Сегодня целый день валялась в нем и читала книжку».
«Моя девушка решила, что солнцезащитный спрей растирать совсем не нужно»
«Съел на ужин арбуз с ванильным мороженым и ни капельки не жалею»
«Поносила чулки в сетку»
А из каких приятных дел состоит ваш список «Обязательно успеть за лето»?