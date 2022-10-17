20 историй из жизни, которые согревают, как бабушкины варежки в детстве
Проблемы и заботы порой делают нашу жизнь неким подобием квеста, который необходимо пройти, и на этом пути нам часто нет дела до других — со своими бы делами справиться. И когда кто-то рядом вдруг помогает уставшей маме подержать ее малыша или оплачивает счет за лечение собаки растерянным мальчишкам-подросткам, это западает в душу и дает нам веру в то, что мир светел и добр, даже если иногда нам так не кажется.
- Моему сыну было 2–3 года. Мы зашли в торговый центр. Сыну нравилось смотреть на витрины, а особенно на поезд за стеклом. Если бросить доллар в автомат, поезд двигался. У меня совсем не было денег, поэтому сын просто смотрел. Мимо проходили шумные подростки, и один из них кинул доллар в автомат, сказал: «Мне тоже всегда нравилось смотреть на поезда» — и присоединился к друзьям. © ess0ess / Reddit
- В детстве хотелось рисовать, а родители считали это пустой тратой времени и отдали меня на шахматы. Но детская мечта осталась. Уже закончив институт, я снова взялась за карандаш. А еще я очень люблю воздушные шарики. Мне их редко покупали в детстве и только по одному. Недавно был праздник, муж заказал роллов и попросил принести что-то из гостиной. Захожу, а там под потолком висят шарики, а в центре комнаты — мольберт. Думала, расплачусь от счастья. © Подслушано / Ideer
- Cыну было года 2. Гуляли по городу, и тут он узрел «крутую тачку». Кидается к машине и пытается открыть дверь. Я его сразу поймала и сказала, что это чужая машина и трогать ее нельзя. И тут подошел мужчина. Думала, будет ругаться, а он сам открыл дверь и пригласил сына посидеть за рулем. Сказал, что у малыша хороший вкус. Вот так неожиданно от владельца машины, стоящей как квартира, ребенок получил положительные эмоции. Мелочь, а приятно. © ksyu.smile / Pikabu
- Из соседней кабинки туалета сдавленно сказали, что вообще-то пришли сюда поплакать, но мои ярко-розовые носки с надписью «Ой, да кто сейчас не жирный» отменили слезы. Не все герои носят плащи, некоторые из них ходят в носках. © inya_kortes / Twitter
- Все зависит от того, как сильно ты любишь свою работу. А доказала мне это проводница поезда. Она скрасила мой путь в трое суток в плацкартном аду. По утрам она с улыбкой, ухоженная и опрятная ходила по вагону и интересовалась самочувствием своих «пассажирчиков». После каждой остановки проходила с вопросом: «Все друзья зашли?» А когда осталось полчаса до моего выхода, она разбудила меня словами: «Солнце, вставай и беги умываться, пока не заняли». Как же стать такой же счастливой? © Подслушано / Ideer
- Меня не было в городе, и двое моих сыновей-подростков впервые остались дома одни. Мои собаки гонялись друг за другом, и одна из них прыгнула в коробку со стеклами для картин, стоящую под кроватью. Стекла разбились, и она сильно поранилась. Сыновья схватили ее и помчались к ветеринару, но администратор клиники отказала им, потому что у них не было денег, и разговаривала с ними очень грубо, хотя они обещали оплатить все потом. Собака была в критическом состоянии. И тут к стойке подошла незнакомка и сказала, что все оплатит. Когда они позже хотели вернуть ей деньги, она отказалась. Настоящий ангел! Собака прожила потом еще 15 лет, а я никогда больше не хранила стекла под кроватью. © Jackie Moreland / Quora
- Несколько лет назад я работала в журнале, и нам бесплатно выдавали билеты в театр. И однажды я пошла в Театр оперы и балета за пригласительными на 2 лица. Иду через театральный скверик, вижу, сидит «пряничная» бабулечка, милая и добрая. Повинуясь порыву души, я подошла, села рядом и предложила подарить ей свои пригласительные. Боже, какая была реакция! Сначала, конечно, не верила, что бесплатно, потом такая детская радость, рассказала, что так давно не была в театре, билеты очень дорогие, сейчас позвонит своей подружке-театралке и обрадует ее. И долго-долго благодарила. Тепло на душе, когда вспоминаю. © Elenstvoboom / Pikabu
- Шла по улице и о камень порвала на одной ноге вьетнамку так, что идти дальше не могла. Стою и не знаю, что делать. Вдруг появляется мужчина и достает из рюкзака суперклей и ножнички. Подклеил мне шлепанцы так, что до сих пор ношу их и ничего не отклеилось! © Подслушано / Ideer
- Шел на свое первое собеседование, сильно волновался. Решил забежать перед этим перекусить. Зашел в кафе, взял сэндвич и кофе. Только все принесли, я встал, хотел в туалет зайти, зацепился рубашкой за стол, потянул, рубашка порвалась, кофе вылился на меня, сэндвич упал на пол. Это заметил владелец заведения, поменял мне еду, кофе, еще и рубашку новую дал — фирменную форму кафе. Я был невероятно благодарен ему, с хорошим настроением прошел собеседование, меня взяли. Сейчас всегда перед работой забегаю туда, завтракаю и высказываю уважение этому доброму человеку, который меня по-настоящему спас. © Палата № 6 / VK
- Я после недавнего развода с 3-летним ребенком переехала в незнакомый город. На улице холодно и слякотно. Я забрала мелкого из садика, едем домой, и тут трамвай встал. Мы замерзли, промокли, в городе не ориентируюсь. И я решила поймать машину — едва ли не на последние деньги. Никто не останавливается. И тут, как в сказке, подъезжает «мерседес», за рулем солидный мужик в костюме. Довез до дома, денег не взял. Почти 20 лет прошло, а я нет-нет да и вспоминаю его с теплой благодарностью. © KoshkaAnn / Pikabu
- Будучи глубоко беременным бегемотом, заехала на заправку. Чувствовала себя нехорошо, настроение — ниже плинтуса. С трудом выйдя из машины, пошла к кассе, бросив заправщику через плечо указания, что и сколько залить. А он в ответ: «Как скажешь, солнышко!» Обернулась: стоит мужичок, глаза лучистые, улыбается и аж светится изнутри. Настроение сразу вдруг стало таким благодушным. Спасибо ему! © Подслушано / Ideer
- А мне подарили билеты на концерт любимой звезды! Я была студенткой, денег не было, жила в общаге, на концертах вообще не была ни разу. И вдруг в нашем городе будет этот концерт — я прямо помирала от невозможности пойти, никак не получалось добыть денег. Пошла просто рядом постоять, поглазеть на тех, кто пойдет. И провела какая-то девушка — заметив мои жадные глаза, наверное. У нее были пригласительные, и подружка не пришла. Я просто офигела тогда от подарка судьбы, шла потом после концерта по ночному городу и фонтанировала счастьем. © tahiraink / Pikabu
- Вчера мне пришло сообщение: «Привет, это Вадим с Гоа. Ты меня выручил в трудную минуту, и я до сих пор благодарен. А теперь хотел бы вернуть долг». Я помню Вадима. Мы познакомились на Гоа 11 лет назад и несколько недель общались в одной компании. Я улетел раньше, а он еще несколько месяцев оставался там. А потом выяснилось, что у него кончились деньги и он не может вернуться домой. Я ему помог. И вот теперь он появился, попросил реквизиты счета и скинул деньги. Я не очень хотел принимать их, но понял, что для него это важно. © medvezhu / Pikabu
- Несколько дней назад я летела в самолете и плакала без остановки из-за личных проблем. Ко мне подошла стюардесса и спросила: «Хотите пересесть?» Она предложила мне свободное место сзади, где никого не было, и дала мне кофе и печенье. Когда я спросила, сколько я должна, она ответила, что нисколько, и сказала: «Не знаю, почему вы плачете, но все будет хорошо». Я была очень тронута. На выходе я обняла ее и сказала: «Спасибо». Мир полон добрых людей, она была одним из них. © Pooja Tripathi / Quora
- Я несколько лет назад от нечего делать открыла карты в сети и нашла какой-то крохотный американский городок на Аляске. И отправила им открытку на почту. В графе «Кому» просто написала: «Кому-нибудь на почте». И мне пришел ответ от почтальона с Аляски! Открытка была с северным сиянием на ней. Писал, что всех очень удивила моя открытка. © zosiapupyrkina / Pikabu
- У мамы серьезные проблемы со здоровьем — нужны дорогие лекарства и постоянный уход. Пришлось рассказать обо всем начальнику, чтобы отпрашиваться пораньше или брать по необходимости выходной. Как-то пришла на работу как зомби после недосыпа и села работать. Ко мне подошли коллеги и протянули конверт. Открыла, там оказалась крупная сумма. Они скинулись на медикаменты для мамы. Тронуло до слез. © Палата № 6 / VK
- Когда я училась в старшей школе, мы с подружками решили поужинать вместе и пошли в единственный ресторан в нашем городе. Мы болтали, смеялись и прекрасно проводили время. Пожилая пара за соседним столиком поднялась, чтобы уйти, и женщина, проходя мимо нас, остановилась и сказала, что мы очень милые. Они ушли. Позже мы попросили счет, но официантка сказала, что та женщина уже оплатила наш ужин! © Morgan Spor / Quora
- Я стояла в очереди на кассе в магазине, и мой новорожденный ребенок не прекращал неистово плакать. Я был измотана, смущена и не знала, что делать. Какая-то пожилая женщина сзади сказала: «Я знаю, что это сложно, можете дать его мне?» Я передала ей своего ребенка, и она мягко покачала его и начала петь. Я сама чуть не заплакала от того, какую поддержку от нее ощутила. Спасибо ей, никогда этого не забуду. © Witch_on_a_moped / Reddit
- Моя бабуля всю жизнь что-то вяжет. Сколько себя помню, всегда приходила к ней в гости, а она каждый вечер сидела и вязала кофты, перчатки, шапки, шарфы, носки. Куда девалось все то, что она вязала, я не знала. Спросила. Оказалось, что бабушка вяжет вещи для детей из детского дома, в котором она раньше работала. Вот уже 17 лет она каждую неделю отправляет туда новую одежду. Восхищаюсь этой женщиной! © Подслушано / Ideer
- Нас с сестрой растил отец. Как-то мы попали в больницу. Там было скучно, мобильных телефонов не было, в палате только мы вдвоем. В то время мы часто играли с отцом в настольные игры, но все, что было дома, уже надоело. Хотелось чего-то нового. Папа не растерялся и вместе с нашей тетей сделал настольную игру вручную! Это была невероятно занимательная игра со мной и сестрой в главных ролях. Нас нужно было вывести из больницы и провести в королевство мороженого. Ничего сложного и необычного, но эта игра была для нас лучшим развлечением. Я до сих пор храню эту настолку у себя дома. Каждый раз она напоминает нам с сестрой о лучшем человеке на свете. Нашем папе. © Подслушано / VK
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