20 историй из жизни, которые согревают, как бабушкины варежки в детстве

Проблемы и заботы порой делают нашу жизнь неким подобием квеста, который необходимо пройти, и на этом пути нам часто нет дела до других — со своими бы делами справиться. И когда кто-то рядом вдруг помогает уставшей маме подержать ее малыша или оплачивает счет за лечение собаки растерянным мальчишкам-подросткам, это западает в душу и дает нам веру в то, что мир светел и добр, даже если иногда нам так не кажется.