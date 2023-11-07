14 историй про охранников, которые идеально легли бы в основу сюжета улетной комедии

Михаил Галустян и его эталонный охранник-недотепа Бородач наложили отпечаток на всех представителей данной профессии. Теперь при виде секьюрити в торговом центре, супермаркете или в крохотном магазине многим из нас на ум приходит ставшая крылатой фраза «Понять и простить». Однако полагать, что все работники службы безопасности подобны этому сериальному герою, глупо. В реальной жизни все куда интереснее. Мы наткнулись на просторах сети на 14 историй про охранников, от которых ваше настроение поднимется с 0 до 100 за пару секунд. А в качестве бонуса мы подготовили для вас одну мысль, которая посещала каждого, кто бывал в парфюмерных магазинах.