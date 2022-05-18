20 мастеров вязания, которые решили не быть банальными и создали что-то покруче шарфика

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Вязание хорошо влияет на самочувствие человека: оно успокаивает, помогает улучшить память и концентрацию. Кроме того, это творческий процесс. Герои нашей подборки посчитали скучным вязать простые шапки и шарфы. Они решили пойти дальше и создали настоящие произведения искусства.

У нас в ADME руки зачесались оттого, что хочется взять поскорее спицы или крючок и начать креативить.

«Связала крючком монстеру»

«Жена связала нашему коту комбинезон»

«Я почти 2 года назад связала коту диван, и он только сейчас начал им пользоваться»

В воротнике есть одна интересная деталь. Если его поднять, там будет лицо пришельца

Похоже, они действительно среди нас. © wispofthewest / Reddit

«Связала сумочку из бисера»

«Моя невестка очень любит воронов, поэтому я связала ей на день рождения крылья»

«Я пока еще в процессе. Связала змей для шапки горгоны Медузы»

«Недавно нам пришлось проститься с нашей кошкой. Хотелось отдать ей должное, поэтому я связала это в ее честь»

«Сделала гирлянду из маленьких свитеров»

«Связала крючком леопардового геккона»

Нет, я вам не верю. Это фотография настоящего геккона, а вы водите нас за нос, но мы вас раскусили. © Camillaheha / Reddit

Сегодня день ромашек!

«Я связала розы для моего свадебного букета»

«Сделала парик Губки Боба для моей собаки»

Автор выиграл чемпионат по вязанию крючком, все остальные — расходимся. © SpongecakeAndSpoon / Reddit

«Я очень довольна тем, что получилось»

«Наконец-то я закончила свою шапку-мозг! Я вязала ее, пока проходила курсы по неврологии и поведенческой терапии»

«Сова Джарет — мой самый амбициозный проект по вязанию крючком, который я когда-либо делала. Обожаю ее»

«Недавно переехала и повсюду вижу воробьев! Поэтому мне пришло в голову связать одного из этих милашек крючком»

«Сделала на день рождения подруги фартук для яиц! У нее 2 курицы, поэтому я связала 4 кармана для яиц и кармашек про запас»

«У моей соседки по комнате никак не приживаются кактусы, поэтому подруга связала на замену искусственные»

«Пеленка-кокон для новорожденного в виде вафельного рожка»