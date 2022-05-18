20 мастеров вязания, которые решили не быть банальными и создали что-то покруче шарфика
Вязание хорошо влияет на самочувствие человека: оно успокаивает, помогает улучшить память и концентрацию. Кроме того, это творческий процесс. Герои нашей подборки посчитали скучным вязать простые шапки и шарфы. Они решили пойти дальше и создали настоящие произведения искусства.
У нас в ADME руки зачесались оттого, что хочется взять поскорее спицы или крючок и начать креативить.
«Связала крючком монстеру»
«Жена связала нашему коту комбинезон»
«Я почти 2 года назад связала коту диван, и он только сейчас начал им пользоваться»
В воротнике есть одна интересная деталь. Если его поднять, там будет лицо пришельца
- Похоже, они действительно среди нас. © wispofthewest / Reddit
«Связала сумочку из бисера»
«Моя невестка очень любит воронов, поэтому я связала ей на день рождения крылья»
«Я пока еще в процессе. Связала змей для шапки горгоны Медузы»
«Недавно нам пришлось проститься с нашей кошкой. Хотелось отдать ей должное, поэтому я связала это в ее честь»
«Сделала гирлянду из маленьких свитеров»
«Связала крючком леопардового геккона»
- Нет, я вам не верю. Это фотография настоящего геккона, а вы водите нас за нос, но мы вас раскусили. © Camillaheha / Reddit
Сегодня день ромашек!
«Я связала розы для моего свадебного букета»
«Сделала парик Губки Боба для моей собаки»
- Автор выиграл чемпионат по вязанию крючком, все остальные — расходимся. © SpongecakeAndSpoon / Reddit
«Я очень довольна тем, что получилось»
«Наконец-то я закончила свою шапку-мозг! Я вязала ее, пока проходила курсы по неврологии и поведенческой терапии»
«Сова Джарет — мой самый амбициозный проект по вязанию крючком, который я когда-либо делала. Обожаю ее»
«Недавно переехала и повсюду вижу воробьев! Поэтому мне пришло в голову связать одного из этих милашек крючком»
«Сделала на день рождения подруги фартук для яиц! У нее 2 курицы, поэтому я связала 4 кармана для яиц и кармашек про запас»
«У моей соседки по комнате никак не приживаются кактусы, поэтому подруга связала на замену искусственные»
«Пеленка-кокон для новорожденного в виде вафельного рожка»
А у вас есть необычное хобби? Будем рады увидеть ваши работы.
Фото на превью blushingcatlady / Reddit
AdMe/Народное творчество/20 мастеров вязания, которые решили не быть банальными и создали что-то покруче шарфика
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