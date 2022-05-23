20+ случайных находок, которые взбудоражили людей похлеще солнечного затмения

Иногда жизнь подкидывает такие сюрпризы, которые ну никак нельзя заранее ожидать, и запоминаются они на всю жизнь. К примеру, идешь себе по лесу и вдруг натыкаешься на огромную кучу свежих очищенных апельсинов. Или встречаешь уличный фонарь, который чуть ли не доверху заполнен жуками.

О таких любопытных находках невозможно молчать, потому-то люди и делятся ими со всем интернетом. Мы в ADME считаем, что подобные истории достойны того, чтобы о них знал каждый.

«Мы сносим наш старый летний домик. После демонтажа наружных стен обнаружили, что наша ванная комната находилась внутри этого старого микроавтобуса. Мы даже не догадывались об этом!»

«Вот, кстати, как раньше все выглядело: тут у нас была ванная и кладовая»

«Во время сегодняшней прогулки нашел пчелиный улей»

«Сегодня наткнулся на уличный фонарь, заполненный жуками»

«Я не знаю, как они туда попали, я не смог найти ни одного отверстия».

«Посреди леса наткнулся на заброшенный мост»

«В этой подержанной книге я нашел гватемальский кетсаль»

«В парке увидела гусеничный „поезд“»

«На гаражной распродаже нашла этот до смешного огромный пульт»

Эта гора очищенных апельсинов валялась в лесу

Похоже, что какой-то бизнес нуждался в апельсиновых корках, но не хотел платить за надлежащую утилизацию отходов. © yourbffanna / Reddit

«Наткнулся на маленького паучка, который построил замок из камней на элементах подвески автомобиля»

«Нашел это сегодня на обочине»

«Ты — главный смысл в моей жизни».

В Норвегии в тающем льду была найдена 1500-летняя стрела

«Сегодня на пляже нашел зуб большой белой акулы»

«Наткнулся на спрятанную у дерева дверцу»

«На распродаже увидел „горшок“ конца XIX века. Конечно же, я купил его»

«По дороге на работу наткнулся на птицу, которая отдыхала в своем гнезде на светофоре»

«Обнаружил спрятанные маленькие фигурки Lego в городе Девентер, Нидерланды»

«Я нашел в лесу смайлик, вырезанный на поваленном дереве»

«Обнаружил следы лося, которые остались на дороге после таяния снега»

«Наткнулся на самое крошечное окно, которое я только видел»

«Сразу уточню: оно находится в библиотеке на 5-м этаже и ведет на улицу».