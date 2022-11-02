20+ человек показали торты, которые останутся в их памяти на веки вечные

Мы привыкли, что к подаркам на день рождения или по какому-то другому поводу в дополнение всегда идет торт. Кому-то достаются обыкновенные пироги с розочками из мастики. А чьи-то близкие или друзья заморачиваются и пекут целые произведения искусства. Некоторые же и вовсе вкладывают в сладкий презент хорошее чувство юмора. Пользователи сети не преминули разместить фото тортов, которые получали или приготовили сами.

«Первая и вторая попытки испечь торт на день рождения сына. Прогресс налицо»

«И кстати, второй торт я готовил целых 10 часов».

Главное, надпись подбадривающую сделать. А возраст уже дело второе

«Это торт „Тысячелетний сокол“ (космический корабль из фильма „Звездные войны“), который я испек на день рождения сына»

Да ему же самое место в музее! © Snoopfernee / Reddit

«Мне на день рождения девушка испекла пирог в виде Огурчика Рика»

Тот момент, когда хочешь продемонстрировать намерение, а не только подарить сладкий подарок

«Мой сын обожает „Звездные войны“, поэтому я испек ему торт в виде космической станции из этого фильма»

Его он точно запомнит. Это ведь такой особенный подарок для маленького парня! © EddieMuntz / Reddit

«Когда сын сказал: „Ко дню рождения хочу красивый розовый торт с моим лицом“, я подумала, что он серьезно»

«С днем рождения, Хантер».

«А оказалось, что это была фраза какого-то мальчика из популярного ролика. В итоге сын сказал, что вышло забавно, и ему понравился торт. Кризис предотвращен. Веганский шоколад с глазурью из сливочного сыра».

Опять не уследили

Если накосячила с тортом — посади рядом забавную зверушку и свали все на нее. Внимание: может не сработать, когда торт уронили и разбросали по всему полу. © G.Wisdom / Pikabu

Тот случай, когда к своему возрасту относишься с юмором

«Испек такой торт своему сыну»

«Кто-то услышал о моих тортах с лягушками и заказал один. Если бы у меня было больше времени, думаю, еще круче бы сделала»

«Они хотели праздничный торт в мексиканской тематике — они его получили»

Когда я его увидел, тут же подумал о пиньяте (папье-маше с конфетами внутри. — Прим. ADME). © conepato / Reddit

«Сегодня участвовала в художественной выставке тортов. Я испекла 5 мини-тортов, вдохновленных классическими картинами. Это было потрясающе!»

Скажу вам названия картин. Слева сверху считаем: «Поцелуй» Густава Климта, «Подсолнухи» Ван Гога, «Кувшинки» Клода Моне, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. © reciprocity__ / Reddit

«Первый день в роли кондитера в пекарне»

«Увидела тортик. С обратной стороны он был прекрасен, но стоило повернуть... Прямо вся тщетность бытия и смысла жизни на лице. Резать его или есть ложкой будет сложно — слезы мешать будут».

«Приготовила пирог в виде стейка с морковью, горошком и печеным картофелем»

«Испекла своей кошке торт в виде нее же на первый день рождения. Похоже, ее не слишком впечатлило»

Я пока на второе фото не глянула, даже не поняла, что это торт. © Adorable-Ring8074 / Reddit

Торт в виде замка, оказывается, можно сделать даже с подсветкой внутри

«Сказочный торт на 6-й день рождения дочери»

Мне 38, и я тоже хочу такой торт на день рождения. © Cherrynotas******* / Reddit

«Моя абсолютно любительская попытка испечь для жены торт в виде нашей любимой кошечки»

Если бы мой парень сделал такой для меня, я бы растаяла. © justcallmesquinky / Reddit

«Всегда хотела быть мамой, которая готовит милые домашние торты на дни рождения своих детей. И вот я сегодня испекла это»

«Виолетта».

«Моя девушка испекла этот величественный торт»

«Каждый год на дни рождения дочерей я отваживаюсь испечь им торты. Любимая мягкая игрушка одной из моих дочерей — сова Хедвиг из „Гарри Поттера“. И вот что я сделала»

«С днем рождения».

«Первый раз для дочери испекла такой торт. Ни за что в жизни больше не решусь»

«Жена испекла торт с разноцветными коржами, и у нас обоих глаза на лоб полезли от того, какой расцветки он получился»

Выглядит как губка для мытья посуды. Просто надеюсь, что на вкус он не такой. © Tsashimaru / Reddit

«Мне всегда нравились супергерои, но в какой-то момент я стала прямо фанаткой комиксов Marvel и немножко DC, точнее Бэтмена»

«Моя старшая сестра замутила мне дико невероятный и запредельно крутой торт. Уж не знаю, где она его заказывала в нашем милом городке, но он оказался не только крутым снаружи, но и реально вкусным. А не — как это часто бывает — красивым и невкусным. Правда, среди значков супергероев Marvel внедрились несколько „чужаков“: Бэтмен, Зеленый Фонарь и Супермен — они из вселенной DC. Думаю, что сестра руководствовалась не вселенными, а моими предпочтениями. У нас есть традиция вставлять свечки в торт на день рождения по количеству исполнившихся лет. В этот торт не влезло бы 25 свечей, и вот как мои родители выкрутились: они запихнули свечки в кексики и расставили вокруг торта».