20+ человек показали торты, которые останутся в их памяти на веки вечные
Мы привыкли, что к подаркам на день рождения или по какому-то другому поводу в дополнение всегда идет торт. Кому-то достаются обыкновенные пироги с розочками из мастики. А чьи-то близкие или друзья заморачиваются и пекут целые произведения искусства. Некоторые же и вовсе вкладывают в сладкий презент хорошее чувство юмора. Пользователи сети не преминули разместить фото тортов, которые получали или приготовили сами.
«Первая и вторая попытки испечь торт на день рождения сына. Прогресс налицо»
«И кстати, второй торт я готовил целых 10 часов».
Главное, надпись подбадривающую сделать. А возраст уже дело второе
«Это торт „Тысячелетний сокол“ (космический корабль из фильма „Звездные войны“), который я испек на день рождения сына»
- Да ему же самое место в музее! © Snoopfernee / Reddit
«Мне на день рождения девушка испекла пирог в виде Огурчика Рика»
Тот момент, когда хочешь продемонстрировать намерение, а не только подарить сладкий подарок
«Мой сын обожает „Звездные войны“, поэтому я испек ему торт в виде космической станции из этого фильма»
- Его он точно запомнит. Это ведь такой особенный подарок для маленького парня! © EddieMuntz / Reddit
«Когда сын сказал: „Ко дню рождения хочу красивый розовый торт с моим лицом“, я подумала, что он серьезно»
«С днем рождения, Хантер».
«А оказалось, что это была фраза какого-то мальчика из популярного ролика. В итоге сын сказал, что вышло забавно, и ему понравился торт. Кризис предотвращен. Веганский шоколад с глазурью из сливочного сыра».
Опять не уследили
- Если накосячила с тортом — посади рядом забавную зверушку и свали все на нее. Внимание: может не сработать, когда торт уронили и разбросали по всему полу. © G.Wisdom / Pikabu
Тот случай, когда к своему возрасту относишься с юмором
«Испек такой торт своему сыну»
«Кто-то услышал о моих тортах с лягушками и заказал один. Если бы у меня было больше времени, думаю, еще круче бы сделала»
«Они хотели праздничный торт в мексиканской тематике — они его получили»
- Когда я его увидел, тут же подумал о пиньяте (папье-маше с конфетами внутри. — Прим. ADME). © conepato / Reddit
«Сегодня участвовала в художественной выставке тортов. Я испекла 5 мини-тортов, вдохновленных классическими картинами. Это было потрясающе!»
- Скажу вам названия картин. Слева сверху считаем: «Поцелуй» Густава Климта, «Подсолнухи» Ван Гога, «Кувшинки» Клода Моне, «Девушка с жемчужной сережкой» Яна Вермеера. © reciprocity__ / Reddit
«Первый день в роли кондитера в пекарне»
«Увидела тортик. С обратной стороны он был прекрасен, но стоило повернуть... Прямо вся тщетность бытия и смысла жизни на лице. Резать его или есть ложкой будет сложно — слезы мешать будут».
«Приготовила пирог в виде стейка с морковью, горошком и печеным картофелем»
«Испекла своей кошке торт в виде нее же на первый день рождения. Похоже, ее не слишком впечатлило»
- Я пока на второе фото не глянула, даже не поняла, что это торт. © Adorable-Ring8074 / Reddit
Торт в виде замка, оказывается, можно сделать даже с подсветкой внутри
«Сказочный торт на 6-й день рождения дочери»
- Мне 38, и я тоже хочу такой торт на день рождения. © Cherrynotas******* / Reddit
«Моя абсолютно любительская попытка испечь для жены торт в виде нашей любимой кошечки»
- Если бы мой парень сделал такой для меня, я бы растаяла. © justcallmesquinky / Reddit
«Всегда хотела быть мамой, которая готовит милые домашние торты на дни рождения своих детей. И вот я сегодня испекла это»
«Виолетта».
«Моя девушка испекла этот величественный торт»
- Чувак, женись на ней. © Undertakerx7 / Reddit
«Каждый год на дни рождения дочерей я отваживаюсь испечь им торты. Любимая мягкая игрушка одной из моих дочерей — сова Хедвиг из „Гарри Поттера“. И вот что я сделала»
«С днем рождения».
«Первый раз для дочери испекла такой торт. Ни за что в жизни больше не решусь»
«Жена испекла торт с разноцветными коржами, и у нас обоих глаза на лоб полезли от того, какой расцветки он получился»
- Выглядит как губка для мытья посуды. Просто надеюсь, что на вкус он не такой. © Tsashimaru / Reddit
«Мне всегда нравились супергерои, но в какой-то момент я стала прямо фанаткой комиксов Marvel и немножко DC, точнее Бэтмена»
«Моя старшая сестра замутила мне дико невероятный и запредельно крутой торт. Уж не знаю, где она его заказывала в нашем милом городке, но он оказался не только крутым снаружи, но и реально вкусным. А не — как это часто бывает — красивым и невкусным. Правда, среди значков супергероев Marvel внедрились несколько „чужаков“: Бэтмен, Зеленый Фонарь и Супермен — они из вселенной DC. Думаю, что сестра руководствовалась не вселенными, а моими предпочтениями. У нас есть традиция вставлять свечки в торт на день рождения по количеству исполнившихся лет. В этот торт не влезло бы 25 свечей, и вот как мои родители выкрутились: они запихнули свечки в кексики и расставили вокруг торта».
Каким был самый нетривиальный торт, который вам доводилось видеть или получать?