20+ кулинаров, которые хотели добавить в свою выпечку изюминку, но случайно просыпали туда ведро оригинальности

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Многие люди увлекаются кондитерским и кулинарным искусством. И некоторые из них настолько вовлечены в процесс, что им недостаточно сделать простой торт с помадкой, — они то картину кремом напишут, а то и вовсе целый сладкий поезд построят.

Мы в ADME считаем, что нет ничего страшного в том, чтобы немного перестараться и вложить в выпечку всю свою душу и креативность.

«Для образа дамы с 40 кошками сделала соответствующие пирожные»

«Нарисовала на торте по мотивам „Крика“ кота своих друзей»

Мне кажется, я прямо слышу крик этого кота. © TheMellowWallpaper / Reddit

«Хотела сделать торт в виде ленивца, шибко увлеклась и создала мохнатое нечто»

Да это же Чубакка! © J0n0th0n0 / Reddit

«Мой муж — студент-медик, так что я сделала ему соответствующий торт»

«Мое творение — пончиковый торт. К сожалению, получила много критики в свой адрес»

А по-моему, он выглядит очень забавно и аппетитно. © mimisa702 / Reddit

Торт в виде хот-дога. Булочка и сосиска сделаны из бисквита

Обычный круглый торт — это скучно. А вот торт в виде поезда, да еще и с портретом именинника, — совсем другое дело

Идеальный подарок на день рождения любителю рыбалки

«Пока мой коллега был в отпуске, я не поливала его цветы: забыла. Торт в качестве извинения»

«Прости, что из-за меня твои цветы погибли».

«Делала капкейки на конкурс. Меня очень сильно вдохновила коллекция кристаллов и минералов в музее, и я решила ее воспроизвести»

«Моя жена — мастер декора тортов. Это ее торт-динозавр»

Девушка хотела сделать капкейки особенными. Яркие кактусы и аккуратные суккуленты решили эту задачу

«Сын захотел именно такой банановый торт на свой день рождения, и я справилась на ура»

Девушка, которая создала торт, видимо, очень любит собак. Все щеночки разные

«Сделала капкейки в виде хот-догов и гамбургеров на пикник с друзьями. Все были в восторге»

«Торт — планета Земля. Похож на планету не только сверху, но и изнутри: я испекла разноцветные слои»

«Считаю, что этот яблочный пирог понравился бы сказочному эльфу»

«Заказчик попросил розового динозавра-балерину на торте? Вообще не вопрос, решила я»

«На этой неделе испекла торт в виде баклажана»

Идеального торта не существу...

Кондитер испекла пирог с шикарной звездной парой

«Ты не Хью Джекман» — очевидно отсылка к истории Хью Джекмана и Райана Рейнольдса, которые частенько подшучивают друг над другом.

«Дочь обожает питонов и попросила на день рождения торт с ним»

Не буду врать, я сначала подумал, что он настоящий. © ForgottenKing101 / Reddit