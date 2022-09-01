20+ кулинаров, которые хотели добавить в свою выпечку изюминку, но случайно просыпали туда ведро оригинальности
Многие люди увлекаются кондитерским и кулинарным искусством. И некоторые из них настолько вовлечены в процесс, что им недостаточно сделать простой торт с помадкой, — они то картину кремом напишут, а то и вовсе целый сладкий поезд построят.
Мы в ADME считаем, что нет ничего страшного в том, чтобы немного перестараться и вложить в выпечку всю свою душу и креативность.
«Для образа дамы с 40 кошками сделала соответствующие пирожные»
«Нарисовала на торте по мотивам „Крика“ кота своих друзей»
- Мне кажется, я прямо слышу крик этого кота. © TheMellowWallpaper / Reddit
«Хотела сделать торт в виде ленивца, шибко увлеклась и создала мохнатое нечто»
- Да это же Чубакка! © J0n0th0n0 / Reddit
«Мой муж — студент-медик, так что я сделала ему соответствующий торт»
«Мое творение — пончиковый торт. К сожалению, получила много критики в свой адрес»
- А по-моему, он выглядит очень забавно и аппетитно. © mimisa702 / Reddit
Торт в виде хот-дога. Булочка и сосиска сделаны из бисквита
Обычный круглый торт — это скучно. А вот торт в виде поезда, да еще и с портретом именинника, — совсем другое дело
Идеальный подарок на день рождения любителю рыбалки
«Пока мой коллега был в отпуске, я не поливала его цветы: забыла. Торт в качестве извинения»
«Прости, что из-за меня твои цветы погибли».
«Делала капкейки на конкурс. Меня очень сильно вдохновила коллекция кристаллов и минералов в музее, и я решила ее воспроизвести»
«Моя жена — мастер декора тортов. Это ее торт-динозавр»
Девушка хотела сделать капкейки особенными. Яркие кактусы и аккуратные суккуленты решили эту задачу
«Сын захотел именно такой банановый торт на свой день рождения, и я справилась на ура»
Девушка, которая создала торт, видимо, очень любит собак. Все щеночки разные
«Сделала капкейки в виде хот-догов и гамбургеров на пикник с друзьями. Все были в восторге»
«Торт — планета Земля. Похож на планету не только сверху, но и изнутри: я испекла разноцветные слои»
«Считаю, что этот яблочный пирог понравился бы сказочному эльфу»
«Заказчик попросил розового динозавра-балерину на торте? Вообще не вопрос, решила я»
«На этой неделе испекла торт в виде баклажана»
Идеального торта не существу...
Кондитер испекла пирог с шикарной звездной парой
«Ты не Хью Джекман» — очевидно отсылка к истории Хью Джекмана и Райана Рейнольдса, которые частенько подшучивают друг над другом.
«Дочь обожает питонов и попросила на день рождения торт с ним»
- Не буду врать, я сначала подумал, что он настоящий. © ForgottenKing101 / Reddit
А какое у вас любимое лакомство?
Фото на превью djublonskopf / Reddit
AdMe/Народное творчество/20+ кулинаров, которые хотели добавить в свою выпечку изюминку, но случайно просыпали туда ведро оригинальности
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