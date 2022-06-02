20+ любителей орхидей показали красоту, которую они больше не в силах скрывать от мира

Семейство, к которому принадлежат орхидеи, — одно из крупнейших в ботаническом мире. Оно насчитывает более 700 родов и около 28 тыс. видов. Некоторые цветоводы предполагают, что это экзотическое растение капризно в уходе, другие же уверены: нет ничего сложного в выращивании орхидей, если знаешь пару простых секретов.

Нам в ADME нравится любоваться на цветущие орхидеи даже на фото. Есть только одна проблема: при взгляде на эти кадры очень хочется бросить все и срочно бежать в магазин, чтобы обзавестись такой же роскошью.

«У этой орхидеи более 96 крупных цветков и бутонов, и она все еще производит новые»

«Нашла орхидею, которая идеально мне подходит, и не смогла пройти мимо»

«Мое самое маленькое растение и самая маленькая орхидея, которую я когда-либо видел»

«3 года назад купила бабушке орхидею в продуктовом магазине. Сейчас у нее 45 цветков»

«Стена с орхидеями моей матери»

«Впервые мои два увлечения совпали. Вчера я огранила этот оранжевый гранат-спессартин, и он получился точь-в-точь как нижний лепесток моей любимой орхидеи»

«Сумасшедшая орхидея моего дедушки»

Это самая счастливая, самая здоровая, живущая лучше всех орхидея, которую я когда-либо видел! © rebeccaloveskitties / Reddit

«После 2 лет бесплодных попыток мой папа наконец-то заставил эту черную орхидею зацвести»

«Орхидее моей бабушки 40 лет»

«Моя крошечная орхидея только что зацвела»

«Капризная орхидея моей бабушки»

«Моя „инопланетная“ орхидея демонстрирует свою прекрасную странность»

«Градиент моей орхидеи»

«Жена все время тащит с работы полумертвые орхидеи. Говорит, что они еще могут зацвести. Я не верил. И был неправ»

«Мой босс несет эту огромную орхидею на оценку в общество любителей орхидей. Ей может быть больше 20 лет»

«В подарок маме я вырастила орхидею в форме сердца. Это была моя первая попытка „дрессуры“ орхидеи, и я довольна тем, что получилось»

«Моя старенькая орхидея»

«Люблю эти орхидеи в горшке над моей кроватью. Просыпаюсь с прекрасным видом»

«Я не помню, откуда у меня эта орхидея, и даже не помню, какой она была, пока не зацвела»

«Первый цветок немного мутантный»

«Папа вырастил самую большую орхидею, которую я когда-либо видел в жизни»

«У меня 180 орхидей. Хобби дорогое, бесполезное, но красивое же!»