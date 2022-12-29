20+ новогодних и рождественских подарков, при виде которых хочется сказать: «М-да, уж лучше бы деньгами»

Новогодние праздники — это не только пушистая елка и куча гирлянд, но и подарки. Некоторые люди подходят к их выбору основательно: заранее продумывая каждую мелочь даже в упаковке. Однако есть и те, кто особо не задается вопросом в правильности и уместности сюрприза. Например, кружка с непонятными буквами или же кухонное полотенце, которое абсолютно не впитывает воду. Пользователи сети показали, что им досталось в качестве презента.

«Вот такой подарок преподнес начальник. Мне, вообще-то, 41 год. Ни мое имя, ни фамилия не начинаются на букву Т»

Иногда подарок может быть более оскорбительным, нежели его отсутствие. © lyingliar / Reddit

«А мне неожиданно прислали 3 толстые грязные книги 1993 года. 2 из них с заляпанными срезами и следами от тараканов. Еще чай с практически истекшим сроком годности»

«Тайный Санта подарил мне набор для бритья без бритвы. Ну, спасибо»

Не переживайте, мне однажды подарили туалетную бумагу. © luckjes112 / Reddit

«Вот такие кухонные полотенца свекровь покупает мне каждый год»

Я почти уверен, что она делает так специально. © morty_***** / Reddit

«Решила тетя сделать мне новогодний подарок и принесла майку, как она сказала, с Санта-Клаусом»

«Санта-Клешни».

«Вот мой новогодний бонус с работы. А на бумажке написано: „Спасибо, что ты часть команды“»

«На столе вы можете увидеть все подарки, которые муж подарил мне на Рождество, годовщину, день рождения и День матери»

Он подарил воздух? Это восхитительно. Насколько практичный, вдумчивый и внимательный человек. © A_pretty_random_name / Reddit

«Вот мой рождественский подарок»

Ну круто же! Часы и головоломка сразу. © JustTheSpecsPlease / Reddit

«Самый ужасный рождественский подарок, который когда-либо получал. Вначале я даже офигел»

Сложно представить, кто из них больше рад подарку

«Подарок от невестки: мыло ручной работы с деталями LEGO. Чем больше пользуюсь, тем сильнее фигурки оголяются. Подожду, пока какая-нибудь внезапно не вывалится во время принятия душа»

«Мы с коллегами так ждали какой-нибудь новогодний бонус. Но руководство подарило нам в офис стол для пинг-понга»

«Надо ли говорить, что во время обеденного перерыва мы физически даже не успеваем поиграть. Все это притом, что компания в прошлом году получила около $ 45 млрд прибыли».

Кто-то решил, что огромная и тяжелая металлическая наковальня будет отличным подарком

«Мой подарок от тайного Санты»

«В качестве ежегодного подарка больница вручила нам елочную игрушку со своим логотипом. Хотят, чтобы мы рекламировали нашу больницу на своих елках дома»

«Худший снежный шар, который мне когда-либо дарили. Мяч для гольфа находится в жидкости, и его еще нужно умудриться забросить на подставку»

«По-видимому, детство закончилось. Дед Мороз принес под елку мой первый тонометр»

«Упаковал каждую деталь LEGO для своего младшего брата. Счастливого Рождества!»

«А мои родители подарили ленту-скотч на Рождество»

«На прошлое Рождество получил подарочные сертификаты. Вот только я понятия не имею, для какого они магазина»

«А это мой подарок на Рождество»

«Эй, наконец-то ты проснулся».

«Единственный подарок, который сестра соизволила сделать мне в этом году»

«Лошади фри».