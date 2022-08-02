20+ оригинальных клиентов, которые знают, как надолго врезаться в память работникам

В современном мире почти невозможно обойтись без сферы услуг: хочется и в кафе вкусно поужинать, и такси заказать, и к разным специалистам обратиться. И нередко с этим связано множество историй. Причем от людей по обе стороны: и от тех, кто пользуется услугами, и от тех, кто их оказывает.

Мы в ADME захотели понять, чем же именно заказчики разных услуг настолько запоминаются работникам, что они готовы рассказать об этом всему интернету.

Посетитель заказал креветок, а потом вернул тарелку в таком виде

«Привык к тому, что клиенты дают курьерам чипсы или бутылку воды. Но одна женщина только что дала мне фаршированные макарошки»

«Я работаю в гончарной мастерской. Один из наших посетителей сделал этот суперкрутой чайник!»

«Сегодня мне дали гаечный ключ-трещотку в качестве чаевых. Не думаю, что я решусь им пользоваться»

Это крутой подарок. Думаю, что вручить кому-то буквально золотую трещотку — наглядное свидетельство того, что ваши навыки высоко ценят. © Syscrush / Reddit

«Клиент прислал букет, чтобы попросить нас таким образом поторопиться»

«Зеленый Land Cruiser, номерной знак ***. Поправляйся скорее, я скучаю по тебе. С любовью, Карл». (Записка и букет адресованы машине, находящейся на ремонте в автосервисе. — Прим. ADME.)

Замороженные макароны с сыром в качестве чаевых

«Я уже было подумал, что клиент оставил своего ребенка в машине. Ох уж эта принцесса!»

«В этом нет ничего особенного, но сегодня посетитель похвалил мой макияж. Я счастлива!»

«Клиент дал нам с коллегой по конвертику с шоколадками. Подняло настроение на весь день»

«Я только что доставил 2 упаковки сыра в аэропорт заказчику, ожидающему своей рейс»

«Сегодняшний посетитель под номером 48 сделал заказ на сумму $ 48,48»

«Клиент только что подарил мне открытку, конфетки, кофе и бутылку воды на День почтового работника! Поднял настроение прямо с утра»

«Счастливого Дня почтового работника! Хорошего дня!»

Кто-то заказал пиццу с голубым сыром и оставил ее на улице, съев 1 кусочек. Отзыв в лучшем виде

«Сегодня у меня был последний день на старой работе. Мой постоянный клиент подарил мне вручную нарисованные конверт с открыткой»

«Заказчик попросил бирюзовый торт, а остальное оставил на мое усмотрение. Очень нравится, как все получилось»

«Клиент подарил мне павлиньи перья, и я наконец нашла им применение!»

«Дом, милый дом».

«Мой любимый покупатель. „Флэт уайт, пожалуйста!“»

«Пока я занимался доставкой посылок, заказчик угостил меня. Я благодарен и бесконечно признателен ему»

«Так моя клиентка сложила раковины мидий. Я был в шоке от того, как мало места они занимают. Обычно они даже не помещаются в блюдо»

«Мой заказчик с удовольствием носит туфли, которые я для него изготовил. Он поделился со мной фотографиями, чем очень меня порадовал»

«Выполнял доставку на огромный склад. Я спросил, что они продают, и мне дали один из их блендеров бесплатно! Это самое крутое, что я когда-либо получал от клиента»