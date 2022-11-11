20+ оригинальных колец, от вида которых за сердце схватится даже сотрудница загса

Еще в детстве мы зачитывались сказками, где принцы вставали на колено и протягивали прекрасным девушкам заветное кольцо. В жизни, с одной стороны, не все так сказочно, а с другой бывает даже поинтереснее, чем в вымышленных историях. Потому что мы можем придумать для себя оригинальное и даже дерзкое помолвочное либо обручальное кольцо, о котором Золушка или Белоснежка могли только мечтать.

«Мы вместе с парнем придумали дизайн кольца на нашу помолвку»

«Мое обручальное кольцо — это ловушка»

«Это кольцо точно не для всех, ведь вместо камня я добавила туда зуб жениха»

Каждому свое, конечно. Но лично я предпочитаю драгоценные камни в центре, а не зуб. © Inevitable_Thing_270 / Reddit

«На свадьбу я подарил жене дорогущее кольцо с бриллиантом. Она мне купила недорогое, из вольфрама со схемами. Мы оба угадали с выбором»

«Нашел в пустыне кусок магмы из вулкана и сделал из него помолвочное кольцо для своей невесты»

«Я не очень люблю украшения или блестки, поэтому очень рада, что нашла кольцо, которое подходит мне. Оно с портретной огранкой»

«Делюсь помолвочным кольцом своего жениха, которое сделано из золота и метеорита»

«Пожалуйста, прекратите ненавидеть мое кольцо»

«Мое кольцо — семейная реликвия. Изумруд весом чуть более 5 карат из кулона моей ушедшей бабушки, а также бриллианты от моего жениха»

«Я сделал помолвочное кольцо аж с 3 камнями. Первый — от мамы невесты, 2 других — от ее бабушек»

«У нас сегодня свадьба, и я безумно нервничаю. Очень доволен своим кольцом»

«Я знала, что парень хочет попросить моей руки, но понятия не имела, как это произойдет. Кольцо он сделал сам. Его вдохновила картина „Звездная ночь“ Ван Гога»

«Завтра свадьба. Я сделал своей невесте кольцо из желтого, белого и розового золота. А для себя взял кольцо матери, который просто подогнал по размеру»

«Моя свадьба в октябре. Я работаю кузнецом почти 15 лет, так что решил выковать собственное обручальное кольцо из дамасской стали»

«Мне нравится кольцо, которое мой жених сделал для меня. Украшение похоже на маленький тюльпан»

«Закончил мастерить обручальное кольцо для себя»

«Мы не хотели обычные кольца, поэтому выбрали такой вариант»

«Никогда не хотела кольцо с бриллиантом. Поэтому мое — особенное и недорогое. Само кольцо от бабушки, а драгоценные камни я получила от членов семьи»

Ого, мне нравится идея. Такое украшение стоит передавать из поколения в поколение. © evagarv / Reddit

«Впервые он сделал предложение, когда нам было по 4 года. И вот недавно — снова. 26 лет ждала, чтобы получить кольцо в форме ромашки в старинном стиле»

«Сделал для своей невесты такое кольцо, и оно получилось восхитительным! Я знаю, что это не совсем традиционно, но и мы не традиционные люди»

«Я ношу кольцо прабабушки, ему около 100 лет. Это кольцо подарила мне бабушка, которой уже нет со мной. Когда оно на мне, я чувствую, что бабушка словно все еще рядом»